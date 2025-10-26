Los estafadores utilizan aplicaciones de préstamos falsas para chantajear a los usuarios con imágenes transformadas, dice la policía







La policía cibernética de Maharashtra ha emitido una advertencia sobre el aumento de los delitos en línea dirigidos a jóvenes, mujeres y usuarios vulnerables, en los que estafadores Utilice aplicaciones de préstamos falsas para chantajear a las víctimas con imágenes transformadas.

Según los funcionarios, los ciberdelincuentes envían enlaces fraudulentos disfrazados de ofertas de trabajo, ofertas de devolución de dinero o aprobaciones de préstamos. Cuando los usuarios hacen clic en estos enlaces, se instala una aplicación de préstamo maliciosa en sus teléfonos, lo que genera transferencias no autorizadas de 5.000 rupias o más desde las cuentas bancarias de los usuarios.

«El acoso comienza una vez que se transfiere el dinero», dijo Sanjay Shintre, inspector general adjunto (DIG) de Cibernético de Maharashtra.

«Las víctimas son amenazadas con devolver el importe y, en muchos casos, chantajeadas con fotografías vulgares creadas a partir de imágenes de la galería del teléfono de la víctima», añadió.

Precauciones para los usuarios

Autoridades han pedido a los usuarios que tomen estas medidas de seguridad para evitar ser víctimas de esta estafa:

No haga clic en enlaces desconocidos o sospechosos.

Instale aplicaciones solo desde plataformas oficiales como Google Play Store o Apple App Store.

Deniegue permisos innecesarios a aplicaciones, como el acceso a la galería, contactos o micrófono.

Utilice software antivirus confiable y mantenga los dispositivos actualizados.

Evite compartir fotografías personales o información confidencial en línea.

Dónde denunciar fraudes

Víctimas o cualquier persona que se encuentre con este tipo de estafas puede denunciarlas a las autoridades:

Llamar 1930 por fraude cibernético financiero.

Informe enlaces maliciosos en el portal CHAKSHU a través de Sanchar Saathi: https://www.sancharsaathi.gov.in (Haga clic en ‘Reportar comunicación de sospecha de fraude’)

Presente una denuncia en el Portal Nacional de Denuncia de Delitos Cibernéticos: https://www.cybercrime.gov.in

Conserve pruebas como capturas de pantalla, grabaciones de llamadas y detalles de transacciones para la investigación.

Maharashtra Cyber ​​ha instado al público a permanecer atento e informar inmediatamente cualquier actividad sospechosa.





