¡Los estafadores digitales se preocuparán! Indosat y el gobierno tienen características anti-Scam súper sofisticadas

Yakarta, Viva – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Colaborar con el Ministerio de Comunicación y Digital (Kemenkomdigi) lanza características anti-spam y anti-Scam, soluciones basadas en inteligencia artificial (inteligencia artificial/AI) diseñado para proteger a los usuarios de diversas amenazas de fraude digital que continúa aumentando.

Leer también: Internet 100 Mbps para la escuela de personas



Basado en el informe de Asia Scam 2024 de la Alianza Global contra la SCAM (GASA), hasta el 65 por ciento de las personas indonesias reciben esfuerzos de fraude cada semana, que van desde mensajes de texto de phishing, ofertas de trabajo falsas hasta esquemas de fraude de inversiones. Esta condición muestra la urgencia de una protección digital más fuerte e inclusiva.

El Viceministro de Comunicación y Digital (Wamenkomdigi) Nazar Patria dio la bienvenida a los pasos de colaboración iniciados por Indosat como parte de los esfuerzos colectivos para construir un espacio digital seguro.

Leer también: Indosat no tiene miedo a los desafíos



«La IA debe acercar la tecnología y abrir más oportunidades para que la comunidad se desarrolle. Indonesia no quiere ser solo un consumidor de tecnología, sino también formar la dirección del uso de IA de acuerdo con las necesidades reales de la comunidad», dijo en Yakarta, jueves, 7 de agosto de 2025.

Las características anti-spam y anti-SCAM de Innosat funcionan automáticamente y en tiempo real para detectar un remitente o llamado sospechoso, filtrando posibles amenazas y dando advertencias a los clientes.

Leer también: Los ataques cibernéticos ahora son tan suaves como la manipulación psicológica, oponente con AI



Esta tecnología se desarrolló en Aivolution 5G Foundation, una combinación de sofisticación de IA con la red 5G de Indosat que es receptiva, adaptativa y relevante. Con capacidades de procesamiento directo en la red (en la red), esta característica no requiere dispositivos sofisticados o conexiones premium, de modo que puedan acceder a ellos, donde sea que estén.

El director y director ejecutivo de Innosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha cree que la protección digital son los derechos básicos de cada sociedad indonesia. «La tecnología puede proteger la vida digital todos los días, y creemos que esta característica fortalece la capacidad de Indonesia para tratar con spam y estafa en tiempo real», explicó.