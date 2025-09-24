Los estados recaudan Rs 25,000 millones de rupias en una subasta de SGS, rendimientos de corte cerca de 7.4 PC: RBI







Los estados movilizaron Rs 25,000 millones de rupias a través de la subasta de Gobierno estatal Securities (SGS) se mantuvo el 23 de septiembre, con rendimientos de corte en gran medida en el rango de 7.26-7.45 por ciento, según el Banco de la Reserva de la India (RBI).

Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana y Bengala Occidental se encontraban entre los estados participantes. El monto total notificado para la subasta se situó en Rs 27,000 millones de rupias, mientras que la asignación total ascendió a Rs 25,000 millones de rupias.

Telangana fue un gran prestatario, que aumentó un total de Rs 5,000 millones de rupias a través de cuatro tramos de 22 a 26 años de vencimiento, todo con un rendimiento de corte uniforme de 7.44 por ciento.

Bihar es segundo, recaudando Rs 4.000 millones de rupias a través de dos emisiones, vencimientos de 20 años y 25 años con un rendimiento de corte del 7,45 por ciento. Chhattisgarh obtuvo Rs 500 millones de rupias a través de la reedición de su 7.0 por ciento SGS 2029 con un rendimiento más bajo del 6.67 por ciento. Gujarat movilizó Rs 1.500 millones de rupias para su enlace 2032 con un rendimiento del 7,07 por ciento.

Kerala aprovechó el mercado con una seguridad de 25 años, recaudando Rs 1,000 millones de rupias al 7,44 por ciento. Madhya Pradesh entró con dos tramos, uno de los 18 años y otro de 21 años, recaudando colectivamente Rs 3.000 millones de rupias a rendimientos de 7.43 a 7.44 por ciento.

Maharashtra emitió un SGS 2036 de 11 años, recaudando Rs 1,000 millones de rupias al 7.27 por ciento. Sin embargo, el estado se negó a aceptar cualquier oferta por sus reediciones propuestas del 7.14 por ciento SGS 2045 y 7.15 por ciento SGS 2046, emitidas originalmente a principios de este año.

Punjab recaudó Rs 1,000 millones de rupias al volver a emitir su seguridad de 6.98 por ciento de 2033, con el rendimiento promedio ponderado que se asentó en 7.36 por ciento. Rajasthan movilizó Rs 1.500 millones de rupias a través de un bono a 10 años con un 7,29 por ciento.

Tamil Nadu aprovechó el mercado con cuatro emisiones separadas, cada una de Rs 1,000 millones de rupias, madurando en 2031, 2032, 2033 y 2035. Los rendimientos oscilaron entre 7.02 por ciento y 7.26 por ciento, con promedios ponderados entre 7.00 y 7.23 por ciento.

Bengala Occidental Recaudó Rs 2.500 millones de rupias, dividido entre una seguridad de 11 años con un 7,42 por ciento y una reedición de su papel de 7,47 por ciento 2044, que obtuvo Rs 1.500 millones de rupias al 7,45 por ciento.

En todos los estados, el rendimiento promedio ponderado rondaba en gran medida cerca de la marca del 7,4 por ciento.

