Los espectadores de Howard Stern Trolls con Gag que Andy Cohen había asumido su ranura Siriusxm

Howard Stern les dio a los fanáticos una cabeza falsa la madrugada del lunes por la mañana con una mordaza que Andy Cohen se había hecho cargo de su ranura de canal en Siriusxm.

El mes pasado, en medio de una serie de rumores y especulaciones de que el acuerdo SiriusXM de Stern no estaba siendo renovadoStern convirtió alegremente la charla en una promoción sintonizada. Su programa les dijeron a los oyentes que abordaría el tema en el episodio del 2 de septiembre de «The Howard Stern Show»; Sin embargo, la semana pasada, pospuso la revelación hasta el 8 de septiembre, lo que indica que aún no se había hecho un acuerdo para renovar su contrato SiriusXM.

Stern dijo que había estado pensando en retirarse, pero dijo que sentía que ahora no podía alejarse de SiriusXM dados los informes de los medios de comunicación de que «el programa Howard Stern» fue cancelado. «Una de las cosas positivas» sobre todas las «noticias falsas», según Stern, fue que escuchó de otras compañías interesadas en recoger su programa.

«Estoy muy feliz con Sirius», dijo Stern, alabando a la CEO de Siriusxm, Jennifer Witz.

Stern dijo a los oyentes el lunes que había planeado hacer el anuncio sobre el futuro de «The Howard Stern Show» en SiriusXM la semana pasada, después de regresar de sus vacaciones de verano, pero se enfermó mucho.

A finales de julio, dijo Stern, recibió una llamada de «My People», quien le dijo que había un informe de que el coanfitrión Robin Quivers había muerto, obviamente falso. Eso fue seguido por otro informe de que Stern había sido «despedido» por Siriusxm porque fue «se despertó». Stern dijo que decidió inclinarse en los rumores falsos

Antes de que Stern saliera al aire el lunes, en un bit por escenificación, un Andy Cohen que suena nervioso se presentó y dijo que el canal en el futuro ahora será conocido como «Andy 100». «Sé que esperas un gran anuncio de Howard, y no es así como debían ir las cosas», dijo Cohen. «Se suponía que esto era una mano más limpia, lo estoy alineando», continuó, diciendo que ha sido una «mañana surrealista aquí». Agregó Cohen, «No puedo llenar su vacío» y dijo que estaba seguro de que Stern aterrizaría pronto en otra plataforma. Stern, cuando salió al aire, agradeció a Cohen por aceptar hacer lo que hace.

Stern, que tiene 71 años, firmó por primera vez con la emisora ​​de radio satelital Sirius en 2004 (antes de su fusión con xm), en parte para estar libre de supervisión por la FCC, que había recaudado millones de dólares en multas en estaciones de radio terrestres que llevaron su programa por presunta indecencia. «The Howard Stern Show» debutó en Sirius en enero de 2006. Su más reciente La renovación de cinco años con SiriusXM fue firmada en 2020.

La semana pasada, los ejecutivos de SiriusXM reconocieron que Las conversaciones con Stern estaban en curso, pero que esperaban tintinear un nuevo acuerdo. «Creo que ha sido fundamental para nuestra plataforma durante más de 20 años, así que estoy seguro de que llegaremos al lugar correcto», dijo la CEO de SiriusXM, Jennifer Witz, el 3 de septiembre en una conferencia de inversión.

El acuerdo original de Stern con Sirius valía $ 500 millones en cinco años, incluidas las acciones. Sus renovaciones más recientes «superaron a aproximadamente $ 80 millones a $ 100 millones», según Bloomberg. Con respecto a un Informe de Bloomberg En 2020 que Stern estaba llegando a un acuerdo con SiriusXM por valor de $ 120 millones anuales, Stern dijo en su programa en ese momento que él y su agente estaban «un poco desconcertados por eso».

Con los años, el notoriamente Ribald Stern ha entrevistado a cientos de actores, comediantes, artistas musicales, atletas, políticos y más en su espectáculo. En su lado durante la mayor parte de su carrera, el escritor Fred Norris y el productor Gary «Baba Booey» Dell’abate.