Los esfuerzos del gobierno para ayudar a las víctimas de las inundaciones han sido máximos

Jacarta – Mundo malayo Mundo islámico (DMDI) Indonesia evalúa los esfuerzos gobierno ayudar a las víctimas afectadas inundaciones en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental es máxima.

Esto se puede ver en la gran cantidad de asistencia logística enviada y el personal del TNI-Polri desplegado para ayudar a acelerar la recuperación de las zonas afectadas por el desastre.

«Durante los 22 días de ir directamente a los lugares afectados por el desastre, vimos que los esfuerzos del gobierno habían sido máximos para ayudar a la comunidad. También se habían desplegado TNI/Polri, Basarnas, voluntarios, helicópteros, aviones Hércules y equipo pesado para el proceso de envío de ayuda, evacuación y restauración de accesos vitales, es decir, reparación de carreteras y puentes», dijo el presidente general de DMDI Indonesia. dijo aldi Al Idrus, miércoles 24 de diciembre de 2025.

«Así que a través de esta oportunidad, DMDI Indonesia invita a todas las partes a ser pacientes y continuar ayudando a las comunidades afectadas por desastres. Porque todo tiene un proceso, no podemos simplemente apostar», continuó.

DMDI entregó ayuda a las víctimas de la catástrofe de las inundaciones de Sumatra

Said Aldi también reveló que actualmente el gobierno también ha restablecido el flujo de electricidad, agua potable, fuel oil (BBM) y construirá instalaciones públicas y casas para los residentes que han sido gravemente afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra en estas 3 provincias.

«Rezamos para que los esfuerzos del gobierno para que las cosas vuelvan a la normalidad se lleven a cabo bien y según las expectativas. No nos culpemos unos a otros por el impacto de este desastre, y debemos recordar que todo esto es un proceso», dijo.

Said Aldi explicó además que DMDI Indonesia, en colaboración con Artha Graha Peduli, Syrup Kurnia y la Mezquita de la Juventud del Mundo, PP AMPG, hasta el día de hoy continúa distribuyendo ayuda alimentaria, mosquiteros, esteras, alfombras, almohadas, estufas de gas, artículos de primera necesidad para bebés, mujeres y niños en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

No sólo eso, su grupo también trajo herramientas para limpiar los lugares de culto del barro dejado por la inundación que hasta el día de hoy ha inundado las zonas afectadas.

«Por supuesto, toda la asistencia del equipo desplegado ha sido diseñada para ayudar a los residentes a sobrevivir en medio de condiciones de emergencia y, lo más importante, acelerar la recuperación después del desastre», subrayó.

Said Aldi también aseguró que la asistencia brindada llegó directamente a manos de los residentes afectados por el desastre.