Los esfuerzos de Rea Wiradinata para salvar su casa en Cianjur fracasan nuevamente, la demanda es desestimada por el Tribunal de Distrito Central de Yakarta

VIVA – Esfuerzos legales realizados por celebgram Rea Wiradinata defender su casa en Cianjur nuevamente llegó a un callejón sin salida. Después de pasar por una serie de largos juicios, el Tribunal Comercial Central de Yakarta rechazó la demanda contra Arif Budiman y Noverizky Tri Putra.

Esto se debe a que el panel de jueces afirmó en su audiencia de decisión que el tribunal no tenía autoridad para examinar, juzgar o decidir sobre el caso. Esta decisión también obliga a Rea Wiradinata a pagar unas costas judiciales de 2,4 millones de IDR. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Con esta decisión, la posición jurídica de Noverizky Tri Putra y Arif Budiman se fortaleció y Rea no pudo anular la decisión de quiebra que se había determinado previamente.

En respuesta a los resultados del juicio, Noverizky Tri Putra pidió a Rea que no prolongara este asunto legal y detuviera inmediatamente varios esfuerzos que, en su opinión, sólo retrasaron el proceso de ejecución de los activos.

«Se cree que toda su contrarresistencia a través de estas demandas es sólo para retrasar el proceso de ejecución en su casa en Cianjur», dijo Noverizky en Yakarta el lunes 20 de octubre de 2025.

Destacó que su partido seguirá afrontando cada paso legal dado por Rea, sin dejarse influenciar por maniobras que consideró infundadas.

«Simplemente seguiremos su forma de jugar. Al mismo tiempo, dejaremos que se avergüence con sus maniobras irracionales», añadió.

Después de ganar esta demanda civil, Noverizky dijo que su partido ahora se centrará en el proceso penal que se ha informado a la Jefatura de Policía del Sur de Yakarta.

«La última carta de investigación se publicó hace varios días. La policía ha citado a Rea como demandado», explicó.

No solo eso, Noverizky también le dio un mensaje firme a Rea para que aprenda del proceso legal que enfrenta actualmente.

«La verdad siempre encontrará su camino. Lo que estáis viendo ahora es el resultado de vuestro comportamiento deshonesto, con el que intentaste engañar a mucha gente», afirmó.

Según él, ahora están empezando a surgir informes de varios otros partidos que también afirman haber sido perjudicados por Rea Wiradinata.

«Si todo el mundo presenta una denuncia policial, las denuncias contra Rea podrían acumularse porque muchos se sentirán en desventaja», concluyó.