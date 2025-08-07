Los esfuerzos de Paulus Tannos para escapar del estado de los ciudadanos indonesios utilizando el pasaporte de Guinea-Bissau

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Mencione el caso fugitivo de presunta corrupción en la adquisición de tarjetas de identidad electrónica (KTP-El), Paul Tannos Alias Thian Po Tjhin tiene un pasaporte en uno de los países de África occidental, la República de Guinea-Bissau, para liberar el estatus como ciudadano indonesio (WNI).

«Hubo un intento de Tannos de revocar la ciudadanía indonesia. La ciudadanía indonesia fue revocada y se convirtió en un ciudadano de Guinea-Bissau», dijo la actuación interina y la ejecución del KPK Asep Guntur Rahayu en la construcción, Jakarta, el miércoles por la noche.

Un oficial está limpiando el logotipo de KPK Building en Yakarta (ilustración de fotos) Foto : Entre fotos/Muhammad Adimaja

Sin embargo, ASEP dijo que los esfuerzos de Tannos fueron rechazados por el gobierno de Guinea-Bissau porque la persona interesada estaba en problemas.

Además, explicó la razón por la cual Tannos obtuvo un pasaporte de Guinea-Bissau porque el país permitió la doble ciudadanía.

«Guinea-Bissau es un país que permite a las personas tener dos ciudadanía. Por lo tanto, puede ser doble ciudadanía», explicó.

Paulus Tannos ha sido incluido en la lista de búsqueda (Dpo) Desde el 19 de octubre de 2021.

Logotipo de la Oficina de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) en Yakarta. Foto : Entre fotos/Muhammad Adimaja

Esto se debe a que está relacionado con el supuesto caso de corrupción en la adquisición de tarjetas de identidad electrónica (KTP) en el Ministerio de Asuntos Interiores en 2011-2013

Mientras tanto, Paulus Tannos se encuentra actualmente en un proceso de extradición en Singapur. (Hormiga)