Los esfuerzos de Dahlia Polonia para mantener el hogar, destruyeron este problema

VIVA – El hogar de Dahlia y Cristiano fandy terminó en divorcio. Reconocido por Dahlia PoloniaÉl y el esposo han tratado de mantener el matrimonio con dificultad. Ambos buscan soluciones a problemas que a menudo ocurren en su relación.

Leer también: Dahlia Polonia ha sido separada de Fandy Christian desde …



Pero después de 10 años de someterse a un hogar, Dahlia Polonia y Fandy Christian nunca encontraron una salida. Los problemas que han existido desde el comienzo del matrimonio no han encontrado un punto brillante hasta ahora. Además, también deben considerar el destino de los niños que aún necesitan toda la atención de ambos padres.

Es lamentable, Dahlia Polonia y Fandy Christian sienten que este divorcio es la decisión más apropiada para ambos.

Leer también: La respuesta de Dahlia Polonia cuando el niño pregunta ‘¿Por qué ya no vives con Papah?’



«Casi 10 años hemos tratado de defendernos, ambos y Fandy han estado tratando de ser una defensa para tratar de encontrar soluciones, etc., también ha estado muy hecho para los niños. Creo que esta es la mejor opción, sí, más.

Se sabe que los hogares cristianos de Dahlia Polonia y Fandy fueron descifrados debido al problema de la tercera persona. Sin embargo, la actriz se aseguró de que esta vez no hubiera problemas similares.

Leer también: Fandy Christian divorciado, Dahlia Polonia dijo que había tratado de sobrevivir durante 10 años



La razón de Perciferian se debe más precisamente a la forma en que ambos no están de acuerdo en abordar algo. La diferencia en formas de pensar para superar el problema hace que Dahlia Polonia y Fandy Christian a menudo peleen.

«Los dos para responder a algo, por lo que yo y Fandy somos realmente como dos personas diferentes para abordar algo que sucede, más allí. Las relaciones con el trabajo no están allí», explicó.

Dahlia Polonia ha revelado su intención divorcio A su familia y amigos más cercanos. Inesperadamente, en realidad obtuvo una respuesta positiva y el apoyo de las personas más cercanas.

Dahlia Polonia ahora también se está preparando para volver al trabajo teniendo en cuenta que más tarde no estará junto con Fandy Christian. 10 años como IRT, Dahlia Polonia siente que es hora de regresar al trabajo para ganar dinero para él y los niños.

Como se sabe, la pareja de celebridades Dahlia Polonia y Fandy Christian, quienes habían considerado que hicieron las paces después del asunto en 2023, ahora al borde de la separación. Dahlia Polonia presentó oficialmente una demanda de divorcio contra Fandy Christian en el Tribunal Religioso de Badung, Bali, con el caso número 139/PDT.G/2025/PA.BDG. Esta demanda fue en el centro de atención pública después de que el poder notarial de Dahlia ante su abogado, Wayan Vajra, distribuyó en las redes sociales el 5 de agosto de 2025.