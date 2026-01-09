Los escritores de ‘KPop Demon Hunters’ se unen al ‘El ataque de la mujer de cincuenta pies’ de Tim Burton

“Cazadores de demonios KPop” guionistas Danya Jiménez y Hannah Mc Mechan están adquiriendo una nueva IP masiva: iniciar sesión en el script Tim BurtonLa reinvención del clásico «.»

Warner Bros. Pictures contrató al dúo de escritores para escribir el guión de la película, cuya noticia rompió en 2024. Burton está produciendo la reinvención de la película de terror de ciencia ficción de 1958, que sigue a una rica heredera que se convierte en un gigante después de un encuentro extraterrestre y se venga de su marido infiel.

<br />

El creador de “Pesadilla antes de Navidad” produce junto a Andrew Mittman y Tommy Harper. LuckyChap – la productora dirigida por Margot Robbie, Tom Ackerley y Josey McNamara – está a bordo para producir y desarrollar; Morgan Begg, director de desarrollo de la empresa, está supervisando el proyecto. Kai Dolbashian se desempeña como productor ejecutivo.

Jiménez y McMechan fueron nombrados para Variedades Diez guionistas a seguir para 2025 después de escribir la exitosa película animada “KPop Demon Hunters”.

The Hollywood Reporter dio la noticia de que Jiménez y McMechan abordaron el proyecto.

Jiménez y McMechan están representados por WME y Mosaic.

Más por venir…