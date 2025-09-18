Los escritores de ‘conjuración’ Chad y Carey Hayes Set Director debut

Chad y Carey Hayesel equipo de escritura detrás «La conjuración«Están haciendo su primera incursión en dirigir con el thriller» Train «, que protagonizará a Frances O’Connor.

El proyecto reúne a los hermanos Hayes con O’Connor, quien apareció en «The Conjuring 2» como Peggy Hodgson. El dúo Hayes creó la primera película de «conjuración» que lanzó lo que se ha convertido en la franquicia de terror de mejor ingreso en la historia del cine.

Blake Northfield y Michelle Krumm están produciendo a través de sus estudios Banner Bronte. La compañía australiana presentó recientemente «Beast of War» en el Festival Internacional de Cine de Melbourne, y la película posteriormente se proyecta en Fantastic Fest en Austin.

«Estamos encantados de hacer nuestro debut como director con ‘Train’, en asociación con el increíble equipo de Bronte Studios», dijeron los hermanos Hayes en un comunicado. «Después de años de escribir, desarrollar y vivir dentro de la industria, estamos emocionados de finalmente poner toda esa experiencia detrás de la cámara. Esta historia tiene todo lo que amamos de nuestro género y no podemos esperar para dar vida a este».

Los productores Northfield y Krumm agregaron: «Los hermanos Hayes son conocidos en todo el mundo como los creadores de algunas de las películas de terror más exitosas de la historia; ahora es su turno de directo. Estamos más que encantados de producir su debut como director e increíblemente emocionado de tener Frances O’Connor.

El trabajo anterior de O’Connor incluye «The Falling», «Ai Artificial Intelligence» y «The Conjuring 2».

La información adicional de casting y producción se revelará en una fecha posterior.

Bronte Studios desarrolla y produce características en múltiples géneros.