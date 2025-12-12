Los escritores de Avatar Fire and Ash utilizaron la película para gestionar el duelo

El día después del estreno mundial de “Avatar: Fuego y Ceniza«En Los Ángeles, Rick Jaffa y Amanda Plata —quien escribió la tercera película de la serie multimillonaria con el director James Cameron— están acurrucados en el restaurante de un hotel, tomando grandes tazas de caldo de pollo. “No soy una persona que trasnocha y…” dice Silver antes de volverse hacia su marido. «¿A qué hora llegamos a casa anoche? ¿A la 1?» «Era cerca de la una, sí», dice Jaffa. «Y por cierto, normalmente dormimos a las 10». Silver golpea juguetonamente el brazo de Jaffa. «¡No nos hagas parecer viejos!»

La noche anterior, Jaffa y Silver también se sentaron uno al lado del otro en el Dolby Theatre, empujándose mutuamente para mirar a su alrededor y evaluar las reacciones de sus compañeros cinéfilos mientras regresaban a la lejana luna de Pandora. Habían visto una versión de la película unas semanas antes, así que se prepararon para las oleadas de emoción que vendrían.

“Si no lo hubiera hecho, todavía estaría llorando en el Dolby”, dice Jaffa.

En “Avatar: El camino del agua” de 2022, la familia de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) sufrió una pérdida trágica: su hijo mayor, Neteyam (Jamie Flatters), murió en batalla. “Fire and Ash” sigue al clan Sully mientras intentan recoger los pedazos.

«El duelo es un gran maestro. Nos enseña lo frágiles que son la vida y las conexiones. La película hace un buen trabajo al dramatizar eso», dice Silver. «Los Na’vi son criaturas fantásticas, pero realmente experimentan emociones humanas, y todos los humanos luchan contra la mortalidad».

En la emotiva trama, Jake y Neytiri descubren cómo afrontar la situación mientras su hijo menor, Lo’ak (Britain Dalton), que narra la historia, lidia con la culpa del superviviente. A pesar de todos los momentos desgarradores, Jaffa y Silver insisten en que el arco es más esperanzador que triste.

“La gran conclusión, y somos prueba viviente de ello, es, como dice Lo’ak en la voz en off, ‘La luz siempre regresa’”, dice Jaffa.

Ha pasado una década desde que Silver y Jaffa escribieron esa línea, pero hoy la entienden más profundamente, ya que su hijo, Joe Jaffa, murió el verano pasado. Tenía 33 años.

«Joe fue una luz brillante en el mundo. En su corto tiempo en la tierra, realmente afectó a mucha gente», dice Silver. “No importa por lo que pasó (y tuvo problemas de salud toda su vida), trajo alegría al mundo”.

Jaffa interviene: «Quería decirle a la gente que no perdió su batalla contra el cáncer, que luchó hasta empatar y se lo llevó consigo».

Luego, en enero, la pareja y su hija, Franki, perdieron su casa cuando un incendio forestal arrasó su vecindario de Pacific Palisades. “Para ser muy sincero, la temporada navideña ha sido difícil, no solo sin nuestro hijo sino sin las comodidades de nuestro hogar”, dice Jaffa.

Es otro elemento que se repite en “Fire and Ash”, que presenta a un clan Na’vi cuyo hogar fue destruido en una erupción volcánica, y algo que los guionistas no podrían haber imaginado cuando consiguieron el trabajo de “Avatar” hace más de una década.

Casados ​​desde 1989 y socios escritores desde 1992, Jaffa y Silver han sido pilares del cine de gran éxito desde que sus guiones para “El origen del planeta de los simios” de 2011 y “Jurassic World” de 2015 relanzaron cada franquicia. Pero su trabajo en “Fire and Ash” y “The Way of Water” no se parecía a nada que ellos (o cualquier guionista, en realidad) hubieran hecho antes. En 2013, Cameron los contrató, así como a Josh Friedman y Shane Salerno, para ayudarlo a expandir la historia de “Avatar” de 2009 a una auténtica saga de ciencia ficción. Pasaron seis meses en una sala de guionistas discutiendo lo que se planeaba que fueran tres nuevas películas sobre la familia Sully.

Jaffa y Silver hablan de ese período con una especie de asombro y asombro. «Jim creó un espacio seguro para que pudiéramos descartar ideas estúpidas y probar cosas», dice Silver. «Nos invita a nosotros (a los actores, al departamento de arte, a todos) a soñar lo más grande que podamos y dejarle elegir lo que le gusta y descubrir cómo hacerlo».

Pero cuando Jaffa y Silver se pusieron a escribir “Avatar 2” basándose en el extenso esquema que habían elaborado juntos, su guión comenzó a expandirse mucho más allá de la duración incluso de una película del tamaño de Cameron. Entonces le enviaron lo que habían escrito a Cameron y le preguntaron: «¿Deberíamos empezar a editar?».

“Él simplemente me respondió: ‘Toma la colina’”, recuerda Jaffa. “Lo que básicamente significaba seguir adelante”.

Silver añade: «Y él sabía qué material nos esperaba. No es que estuviéramos fabricando ese material sobre la marcha».

Cuando terminaron el guión completo en 2015, estiman que se acercaba a las 350 páginas. «Increíblemente largo», dice Silver con una sonrisa de complicidad. «Nunca escribiríamos tanto tiempo, pero teníamos un mandato». Al final, Cameron decidió que quería incluir tanto material como fuera posible, por lo que dividió su megaguión en dos películas, “The Way of Water” y “Fire and Ash”.

Eso llevó a algunos cambios creativos sustanciales: lo que Silver dice «solíamos llamar ‘la escaramuza'» a mitad de la historia se convirtió en la batalla culminante al final de «The Way of Water», y Cameron le dio a esa película el final que Jaffa y Silver habían escrito para «Fire and Ash». Pero también significó que Jaffa y Silver tuvieran el espacio para explorar todos los matices del arco emocional al servicio de la audiencia.

«La gente va al cine en busca de catarsis. Y la ciencia ficción y la fantasía brindan una gran oportunidad para mirar en un espejo la condición humana, y puedes experimentar estas emociones difíciles a una distancia segura», dice Silver. «Las luces se encienden al final de la película. Tiras tus palomitas de maíz y tu refresco; has llorado mucho. La gente necesita eso».

Pero ella insiste en que “Fire and Ash” no es una experiencia melancólica.

«Se trata de alegría, triunfo y conexión», dice Silver. «Ese es el estilo Sully. Y también es el estilo Jaffa».