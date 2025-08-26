Los escaladores de Yakarta son casi asesinados en frío en Mount Slamet, este es el dramático proceso de evacuación

Purbalingga, Viva – La escalada de montaña ofrece encanto natural y sensación de aventura extraordinaria. Sin embargo, detrás de esto se almacena un gran riesgo que puede ser amenazante de la vida si el escalador no está físicamente listo o equipo.

Esto fue experimentado por un escalador de Yakarta llamado Syayid Zahfat Murtar (26) que casi fue asesinado como resultado hipotermia mientras que Montaje en slamorJava central.

Este incidente ocurrió el martes 26 de agosto de 2025 de la mañana. Syayid, quien figuraba como residente de Gambir, Yakarta, trepó al Monte Slamet a través de la ruta de Bambangan, Purbalingga.

Pero desafortunado, cuando llegó al poste 5 alrededor de las 01.00 Wib, su cuerpo no pudo resistir el frío del clima extremo para experimentar hipotermia severa y estaba inconsciente.



Monte Slamet visto desde el poste de observación de Gambuhan, Pemalang

La familia de la víctima que conocía la condición inmediatamente buscó ayuda. Un miembro de la familia llamado Alif contactó a Basarnas Cilacap a 02.15 Wib.

El jefe de Basarnas Cilacap, M Abdullah, dijo que su partido respondió inmediatamente al informe de emergencia desplegando el equipo de rescate.

«Los escaladores fueron llevados al Hospital Regional del Dr. R Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga, para manejar aún más», dijo M Abdullah, martes 26 de agosto de 2025, según lo citado por Tvone.

No quiero perder el tiempo, un equipo de Basarnas de KPP Cilacap y la Unidad de Alerta de Banyumas SAR inmediatamente se movieron hacia el puesto de escalada de Bambangan, Village de Kutabawa, distrito de Karangreja, Regencia Purbalingga.

Al llegar a la ubicación, Equipo SAR El combinado directamente coordinado con voluntarios locales.

La situación de emergencia hizo que Basarnas movilizara a tres equipos de rescate para que se eleven al post 5. Llevan equipos médicos y equipos de evacuación para que el tratamiento de emergencia pueda hacerse en el campo.

«El equipo trajo equipos de evacuación y equipos médicos para el manejo inicial de la víctima antes de ser llevado al puesto de escalada en Bambangan Hamlet», explicó Abdullah.

Después de una larga lucha contra el terreno frío y pesado, la víctima finalmente fue evacuada en un estado seguro el martes por la tarde a las 12.15 WIB. Syayid fue llevado al puesto de escalada antes de ser llevado de urgencia a RSUD Dr. R Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga, para obtener cuidados intensivos.

Este incidente es un recordatorio de que las actividades de escalada no son solo recreación, sino llenos de riesgos que deben anticiparse. Abdullah también dio un atractivo especial a la comunidad.

«Instamos a los escaladores de Slamet y otras montañas a que siempre presten atención a las condiciones climáticas, la salud y el equipo antes de escalar para minimizar el riesgo de accidentes», dijo.

Afortunadamente, gracias al informe rápido de la familia y al rápido del equipo SAR combinado, la vida de Syayid aún podría salvarse.