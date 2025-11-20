Los eruditos no pueden orar por los muertos que aún tienen deudas

Religioso, VIVO – Toda persona viva morir. Pero antes de dejar este mundo, es buena idea que nos preparemos. Incluyendo para completar deuda-la deuda que tenemos con los demás.

A veces damos por sentado el tema de la deuda, aunque resulta que el impacto puede seguir a alguien hasta después de su muerte. Mencionado por Ustaz Khalid Basalamah que cuando alguien está endeudado, a los ulama no se les permite orar por él.

«Si alguien muere endeudado, los ulemas no pueden orar por otra persona. ¿Cuál es la lección? Sí, la lección es que quizás entre los ulemas la oración es más eficaz», dijo Ustaz Khalid Basalamah, citado en su cuenta oficial de Instagram, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Ustaz Khalid Basalamah también dijo que sus amigos habían sido testigos de cómo el Profeta no oró de inmediato. cadáver una persona antes de asegurarse de algo importante: si tiene deudas y si dejó algo para pagarlas. Si la deuda era cubierta, el Profeta oraba por ello. Sin embargo, cuando había un cuerpo que todavía tenía deudas y no había dejado nada para pagarlas, el Profeta pidió a sus compañeros que oraran por él, no por él.

«En el hadiz de Salamh bin Al Akwa’ Radhiyallahu Anhu, dijo: ‘estábamos sentados junto a Rasullullah Shallahu Alaihi Wassalam y trajeron un cadáver. Queriendo orar, preguntó lo primero que le preguntaron: ‘¿Tiene alguna deuda?’ entonces los compañeros dijeron ‘no, Oh Mensajero de Allah’, luego el Profeta, que Dios lo bendiga y le conceda paz, dijo: ‘¿dejó algo?’

Luego trajeron el segundo cadáver y los compañeros preguntaron: ‘Oh Mensajero de Allah, ora por él’ y luego el Profeta Shallahu Alaihi Wassalam preguntó: ‘¿Tiene una deuda?’ Los compañeros dijeron que sí y luego el Profeta Shallahu Alaihi Wassalam preguntó ‘¿dejó algo que pudiera usarse para pagar la deuda?’ y luego dijeron ‘había 3 dinares’, su deuda fue pagada con eso.