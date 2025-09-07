Los equipos de medios nacionales revisan directamente la condición del arroz en el almacén de Bulog

VIVA – Perum Bullog tomó la iniciativa para invitar Ustedes medios National para revisar directamente a almacenes y centros de procesamiento Arroz Bulog Sunter, North Yakarta. El propósito del principal objetivo de invitar al equipo de medios directamente a revisar el proceso de mantenimiento y mantenimiento de arroz para que pueda detallarse claramente al público nacional a través de compañeros de medios que presenciaron de primera mano que Bulog está comprometido a mantener bien la calidad del arroz en el almacén de la escuela primaria en Salurken a la comunidad.

En la ocasión, el director de Bulog Perum, Ahmad Rizal Ramdhani, dijo que las filas de Bulog realizan constantemente exámenes de arroz que van desde diariamente, semanalmente, mensualmente a trimestralmente. Este proceso se lleva a cabo para mantener la calidad del arroz para que permanezca bien durante todo el almacenamiento en Almacén de bolog. Con un mantenimiento estricto, Bulog quiere asegurarse de que las personas obtengan arroz saludable y sean adecuados para el consumo.

Hizo hincapié en que Bulog actúa como el operador de la implementación de la política alimentaria, mientras que la regulación está determinada por la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas), así como a través de los Rakortas dirigidos por el Ministerio de Alimentos Coordinadores. Bulog preparó arroz de acuerdo con la asignación del gobierno, ambos arroz medio con roto (arroz roto) un máximo del 25 por ciento y el arroz premium con un máximo roto del 15 por ciento.

En la actualidad, la capacidad del almacén de Bulog en Yakarta alcanza 355,200 toneladas, repartidas en 74 almacenes con una capacidad de alrededor de 3.000 toneladas/ almacén cada uno.

Las acciones almacenadas en Yakarta son parte de las reservas de arroz gubernamentales totales de 3,9 millones de toneladas. Rizal agregó, la distribución del arroz se llevó a cabo enormemente a través de varios canales, que van desde comerciantes tradicionales del mercado, cooperativas, agencias gubernamentales, sinergia con los Tni-Polri, hasta Bumn, RPK y medios minoristas modernos. La colaboración de Pentehalix con varias partes permite a Bulog acelerar la distribución para satisfacer las necesidades de las personas en toda Indonesia.

El proceso de mantenimiento realizado por Bulog incluye un examen inicial de arroz durante los ingresos en el almacén y la calidad del arroz regularmente, manteniendo el saneamiento del almacén, la pulverización, la fumigación si se encuentra una indicación de ataques de plagas.

Además, en el proceso de gastos, Bulog aplica el principio de FIFO (primero en, primero fuera) y FEFO (primero expirado primero) del almacén. Pero en la práctica, la distribución también presta atención a las condiciones reales de la calidad del arroz, de modo que si se encuentra una disminución en la calidad, se toman medidas inmediatas, como fumigación, separación, para volver a procesar con una máquina moderna de ligera máquina para garantizar que solo el arroz sea digno de consumo canalizado a la comunidad.

Rizal enfatizó que el arroz que ya no es adecuado para el consumo no se descarta necesariamente, pero después de que una serie SOP ajustada se usa nuevamente para las necesidades de otras industrias como la alimentación.

Por lo tanto, cada elemento de arroz sigue siendo y no se desperdicia. Hasta ahora, Bulog ha distribuido el arroz SPHP de más de 327 mil toneladas de una asignación total de 1,5 millones de toneladas, con el apoyo total del gobierno central, los gobiernos regionales, TNI-Polri, Bumn y minoristas en el mercado.

«Nuestro principio es claro, el estado debe proporcionar lo mejor para su gente. Por lo tanto, Bulog mantiene la calidad del arroz con un mantenimiento estricto para que el arroz recibido por la comunidad sea realmente adecuado para el consumo y saludable. Bulog continuará manteniendo la calidad del arroz, el buen nombre del estado y comprometerse completamente a dar lo mejor para la nación y la gente de Indonesia», dijo Rizal, cerrando su declaración.