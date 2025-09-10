Los episodios de ‘Late Night With David Letterman’ se agregaron a Letterman TV

Los fanáticos nocturnos se regocijan: «Noche con David Letterman«Regresa a la televisión para un nuevo canal único en su tipo.

Letterman TV, un canal de televisión 24/7 disponible solo en Samsung TV Plus, comenzará a transmitir más de 1,800 episodios de NBC «»Lata de la noche con David Letterman. «

Desde su debut en 2024, Letterman TV se ha convertido en el centro del archivo de la histórica carrera nocturna de Letterman. Comenzó como el anfitrión de «Late Night» de NBC en 1982 por una carrera de 10 años. En 1993, llegó a los titulares al mudarse a CBS, llevando la red de ojos a la variedad de conversación nocturna por primera vez de manera sustancial. Se retiró en 2015. Letterman TV anterior ofreció solo episodios de los días de CBS del anfitrión. Letterman posee directamente los episodios de sus años de CBS, mientras que NBC todavía posee los negativos en «Late Night With David Letterman».

«No puedo comenzar a expresar lo feliz que estoy de estar en los televisores de Samsung. Además, escucha esto, quédate en tus asientos, el viaje no ha terminado – The Letterman TV Channel ahora incluye ‘Late Night’ «, dijo el anfitrión en un comunicado.» Toda la diversión de NBC y yo hace 40 años. ¿¡Estás bromeando!? ¡La era dorada de la televisión! Todo gracias a mis viejos amigos (tos) en NBC uniéndose a mis nuevos amigos Samsung TV Plus. Las oraciones respondieron. Ahora más razones para quedarse en casa y ver televisión. ¡Gracias por creer en mí, América! »

Letterman TV reproducirá episodios especiales, incluido el programa inaugural «Late Night» de Letterman, con Bill Murray como el primer invitado. El canal tendrá su episodio de un año de aniversario y episodios de temática especiales «Camping With Barry White» y «Humidifier vs. Dehumidifier».

El canal incluirá paquetes «Best of» de «Late Night» con los invitados especiales Steve Martin, Pee-Wee Herman y Andy Kaufman. Se agregarán episodios y clips adicionales de la serie al canal.

Letterman TV también lanzará contenido exclusivo para nunca antes vista, como introducciones inéditas de Dave con comentarios y anécdotas detrás de escena en sus entrevistas.