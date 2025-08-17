Los empresarios tienen miedo de tocar música como resultado de las reglas de regalías, pasar el rato en el café se siente crujiente

BandungVIVA – El ambiente tranquilo comenzó a sentirse en varios café, restaurantea hoteles en la ciudad de Bandung. No por los visitantes vacíos, sino por el impacto de la nueva política del Instituto Nacional de Gestión Colectiva (LMKN) que requiere que los actores comerciales paguen realeza Si quieres tocar música en lugares públicos.

Varios actores comerciales en Flower City comenzaron a ser reacios a tocar música en su lugar, incluso optaron por desactivar el sistema de audio por completo para evitar el riesgo de multas que no eran pequeñas.

«Desde que se impuso la regulación, el propietario del café nos prohibió tocar música. Miedo a la multa, dijo. Una vez hubo un restaurante que fue multado hasta miles de millones», dijo Jaki, un barista en el área de Cihapit, Bandung, el sábado 16 de agosto de 2025.

Esta preocupación no es sin razón. Una serie de casos legales relacionados con violaciones Música de realeza Haga que los propietarios de los cafés prefieran evitar las posibles violaciones al silenciar el sonido de la música en su lugar de negocios.

Lo mismo fue expresado por Hendra, el propietario del café en la región de Cihapit, reveló la existencia de reglas de regalías, en su café como alternativa, algunos lugares solo proporcionan música natural o el sonido del ambiente que se reprodujo a través de los teléfonos móviles de los visitantes a través de códigos de barras en la mesa. Sin embargo, la atmósfera creada todavía se siente diferente.

«Todavía queremos obedecer las reglas, pero honestamente la atmósfera es diferente. Solía estar llena de gente, ahora tranquila», dijo.

Para los empresarios, especialmente para aquellos que se dirigen a los mercados de jóvenes, como cafeterías y lugares de reunión, la música es un elemento importante. No solo entretenimiento, sino parte de la experiencia del cliente ofrecida.

«La música puede no ser una necesidad básica, pero en el mundo de los negocios, puede ser el ritmo de la vida. Cuando la música se detiene, la atmósfera desaparece, e incluso un pequeño pulso económico se une lentamente a la tranquilidad», dijo.

Ahora los actores comerciales están esperando el seguimiento de LMKN y el gobierno para proporcionar un esquema más inclusivo, para que la música pueda volver a tocar sin miedo, y la rueda económica creativa está girando nuevamente.

Informe: Cepi Kurnia/Tvone Bandung