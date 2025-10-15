Los empresarios confían en las complicaciones de la gestión de permisos, Purbaya: demasiados permisos, negocios confusos

Jacarta – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, celebró un foro de diálogo con varios partidos asociación empresarial en la oficina del Ministerio de Finanzas, para discutir las condiciones mundo de los negocios involucrados en cada una de estas asociaciones.

En el diálogo, Purbaya admitió que también pidió aportes a los gremios empresariales presentes, para mejorar el clima. negocio en el futuro.

«La discusión fue sobre sus condiciones comerciales y cómo mejorarlas en el futuro. También les pedí su opinión», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, en el centro de Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, edición 2025 de OUR APBN Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

En el diálogo, Purbaya también admitió haber recibido diversas quejas de asociaciones empresariales. Uno de los más destacados es el tema de la proliferación de aspectos licencialo que a menudo dificulta que estos actores empresariales administren sus negocios.

«Hay muchas quejas, pero son clásicas. Mayoría permisos, enredando los negocios, eso ha sido así durante mucho tiempo», dijo.

Purbaya cree que con la gran cantidad de permisos y diversos requisitos emitidos por los gobiernos regionales, esto se ha convertido en un problema que debe ser resuelto por el gobierno central.

Porque según el reconocimiento de estos actores empresariales, existen procesos de otorgamiento de licencias que involucran hasta 99 tipos de permisos. Por ello, Purbaya se comprometió a investigar más a fondo para ver la posibilidad de recortar algunos de estos permisos.

«La mayoría de los gobiernos regionales emiten permisos, con varios requisitos. Una cosa que pregunté antes fue, ¿cuántos permisos tienes, 99? Eso es lo máximo. Así que veremos qué podemos reducir», dijo Purbaya.

Aseguró que más adelante todos estos problemas se resolverían a través de un grupo de trabajo (Pokja) entre Ministerios/Instituciones (K/L). La esperanza es que esta mejora del clima empresarial pueda ir en consonancia con los diversos estímulos anunciados por el gobierno.

«Ahora que hay (un estímulo), espero que para fin de año la situación sea diferente. A partir de ahí, veré si se debe apoyar, a quién se debe apoyar. Debería ser suficiente (con incentivos)», dijo.

Para obtener información, varios representantes de asociaciones empresariales que asistieron al diálogo incluyeron la Asociación de Minoristas e Inquilinos de Centros Comerciales de Indonesia (HIPPINDO), la Asociación de Empresarios de Indonesia (APINDO), la Asociación de Empresarios de Alimentos y Bebidas de Indonesia (GAPMMI), la Asociación de Empresarios Minoristas de Indonesia (Aprindo) y la Franquicia y Licencia de Indonesia (WALI).