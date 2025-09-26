Los empleados son víctimas de violencia en el TNI, Zaskia Adya La Meca cuestionó la función de la protección del aparato

VIVA – El supuesto caso de persecución que le día a Faisal, uno de los empleados de la actriz y empresario Zaskia Adya Mecaha entrado en un nuevo capítulo que es bastante sorprendente para el público. Después del proceso de buscar a los perpetradores, la esposa de un famoso director Hanung Bramantyo La expresión de la decepción y el profundo corazón roto después de enterarse de que los presuntos perpetradores de la persecución eran miembros del ejército nacional indonesio (TNI).

Zaskia Adya La Meca compartió sus furiosos sentimientos después de obtener información sobre la supuesta identidad de los perpetradores.

«Entonces sí, esto es lo que me hace romper mi corazón. Porque el sospechoso es de hecho nuestro ejército», escribió Zaskia en Instagram Story, citado el viernes 26 de septiembre de 2025.

La declaración implica una fuerte ironía considerando la imagen de las fuerzas de seguridad como protector de la comunidad.

La madre de cinco hijos presentó una cuestión retórica que demandó a la función principal de las fuerzas de la ley y las fuerzas de seguridad a los ojos de la comunidad.

«Deberíamos estar vigilados, ¿no?» Zaskia continuó.

La violencia experimentada por sus empleados, especialmente de aquellos que deberían proteger, se consideran Zaskia como una tragedia que es contraria a los deberes y responsabilidades de un soldado.

La reacción de Zaskia apareció poco después de que el jefe de Kodam (Kapendam) Jaya, el teniente coronel Czi Anto Indriyanto, dio una declaración oficial que justificaba la participación de miembros de TNI sin escrúpulos en el incidente de la paliza. El teniente coronel Anto explicó que el incidente comenzó con disputas de tráfico.

«Que era cierto que había un incidente de paliza realizado por miembros sin escrúpulos del TNI contra Br. FS, que comenzó con una disputa de tráfico en la carretera entre los dos», dijo el teniente coronel Anto en una declaración escrita.

Además, el teniente coronel Anto subrayó que el TNI no toleraría los actos criminales cometidos por sus miembros. El soldado ahora ha sido asegurado y detenido en Denpom Jay-2 para someterse a exámenes intensivos.

«En la actualidad, la persona en cuestión ha sido asegurada en Denpom Jay-2 para el próximo proceso de manejo, incluida también solicitar información de las partes relacionadas como testigos cuando tuvo lugar el incidente», explicó.

El caso en sí comenzó con un incidente en el área de Ampera, South Yakarta, cuando Faisal tuvo la tarea de tomar Potri Zaskia, Kala. En ese momento, la moto conducida por los perpetradores contra la dirección y casi se estrelló contra un vehículo que transportaba kala y faisal.

Después de que Faisal sonó la bocina como una advertencia, los perpetradores no aceptaron e inmediatamente llevaron a cabo una brutal acción de paliza, presenciada directamente por Kala.

Se informa que el evento traumático ha causado cuando experimenta un trauma psicológico serio para requerir la asistencia de psicólogos profesionales.

La participación del TNI en el caso de la violencia contra los civiles agregó una larga lista de focos públicos sobre el comportamiento de las autoridades. La declaración de Zaskia Adya Meca se convirtió en una representación de la voz de la comunidad que esperaba que las fuerzas de seguridad realmente llevaron a cabo su papel como protectores, no viceversa.