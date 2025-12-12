Los empleados se preparan para aumentar sus salarios hasta un 5 por ciento en 2026, este es el sector más exitoso

Jacarta – La perspectiva de un aumento salario De Singapur seguirá siendo brillante durante los próximos dos años. El informe PERSOL estima que el crecimiento salarial promedio en varios sectores estará en el rango del 3 al 5 por ciento a lo largo de 2025 a 2026.

Sin embargo, la tasa de crecimiento depende en gran medida del sector y del nivel de experiencia requerido. El cambio hacia la digitalización, la automatización y los cambios en las preferencias laborales también están influyendo cada vez más en la dinámica del mercado laboral del país.

Lanzando desde Revisión de negocios de SingapurEl viernes 12 de diciembre de 2025, se prevé que el sector tecnológico registre los aumentos salariales más agresivos. La alta demanda de expertos en inteligencia artificial, ciberseguridad e ingeniería de computación en la nube está impulsando aumentos salariales del orden del 8 al 12 por ciento.

Además, la demanda de patrones de trabajo remotos y flexibles sigue siendo un factor importante para atraer talento en este campo. Las empresas compiten cada vez más para atraer candidatos con profunda experiencia técnica, especialmente aquellos capaces de respaldar estrategias digitales a largo plazo.

En el sector de servicios financieros, las necesidades están cambiando siguiendo la tendencia de la automatización y la integración de tecnología. Los talentos que son capaces de combinar experiencia financiera con capacidades de gestión de automatización basadas en IA, cumplimiento relacionado con factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y experiencia en operaciones híbridas obtienen un mayor valor agregado.

Los sectores de la salud y las ciencias biológicas también continúan ampliando la contratación. PERSOL observa la creciente demanda de investigadores clínicos, especialistas en reglamentación e ingenieros de tecnología médica.

Muchas empresas de este sector están empezando a abrir puestos más híbridos, que combinan experiencia técnica y capacidades operativas. En el sector de servicios profesionales, los aumentos salariales han sido constantes.

Sin embargo, las empresas están otorgando un mayor valor a las fuerzas laborales con capacidades interdisciplinarias, como la consultoría de sostenibilidad, el cumplimiento y la transformación digital. Estas habilidades se consideran cada vez más cruciales para satisfacer las necesidades cada vez más complejas de los clientes.

Las industrias manufacturera y de ingeniería están mostrando un cambio significativo hacia la producción de precisión y tecnologías avanzadas. La demanda de robótica, automatización industrial y habilidades relacionadas con la Industria 4.0 continúa aumentando a medida que se transforma el sector manufacturero de Singapur.

El cambio hacia la digitalización y la sostenibilidad también está fortaleciendo las necesidades de mano de obra en los sectores del transporte y la logística. Las empresas están empezando a buscar tecnólogos en logística, especialistas en optimización de la cadena de suministro y gerentes operativos que sean capaces de gestionar procesos basados ​​en datos.