Los empleados con un salario máximo de 10 millones de IDR están libres de impuestos, Purbaya explica los criterios

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, emitió el Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK) número 105 de 2025 sobre el artículo 21 del impuesto sobre la renta sobre ciertos ingresos a cargo del gobierno en el contexto del estímulo económico para el año fiscal 2026.

Normas relativas a la exención Impuesto Ingreso (PPh) Artículo 21 para trabajadores con salario El máximo de 10 millones de IDR mensuales se aplicará de enero a diciembre de 2026 y tiene como objetivo apoyar el poder adquisitivo de las personas en medio de los desafíos económicos actuales.

«Para mantener la sostenibilidad del poder adquisitivo de la gente y llevar a cabo funciones de estabilización económica y social en 2026, se ha establecido un paquete de estímulo económico», dijo Purbaya citado en la sección de consideración del reglamento, citado el lunes 5 de enero de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Este es el esfuerzo del gobierno para mantener el nivel de bienestar de la comunidad, incluso proporcionando facilidades fiscales», dijo.

Incentivos Está dirigido a los trabajadores de empresas que operan en cinco sectores: la industria del calzado; textiles y prendas de vestir; muebles; cuero y artículos de cuero; así como el turismo. Esta facilidad fiscal puede ser utilizada por oficial ciertos empleados permanentes o ciertos empleados no permanentes.

Para los empleados permanentes, los incentivos se otorgan con la condición de que tengan un Número de Identificación del Contribuyente (NPWP) o un Número de Identificación de Población (NIK) que se haya integrado con el sistema de la Dirección General de Impuestos (DJP), además de recibir un ingreso bruto regular y regular de un máximo de 10 millones de IDR por mes.

Mientras tanto, para los empleados no permanentes o trabajadores ocasionales, las disposiciones aplicables son que reciban un salario promedio de no más de 500 mil IDR por día o un máximo de 10 millones de IDR por mes. Aparte de esto, ni los empleados permanentes ni los no permanentes recibieron en el período anterior facilidades PPh 21 a cargo del gobierno.

«Los ingresos de ciertos empleados que reciben incentivos del artículo 21 del PPh a cargo del gobierno no incluyen los ingresos que han estado sujetos al PPh final con las disposiciones de leyes y reglamentos fiscales separados», como se prevé en el artículo 4, párrafo (6) del reglamento.

Por lo tanto, a través de este esquema, el impuesto sobre la renta de los trabajadores que cumplan los criterios se seguirá deduciendo administrativamente. Sin embargo, el valor del impuesto lo devuelve el empleador en efectivo, por lo que no reduce los ingresos netos recibidos por el trabajador.