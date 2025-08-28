Los empacadores reemplazan a Sean Clifford con la Tune de Clayton ex-Cardinals QB Clayton

El Packers de Green Bay están firmando un mariscal de campo número 3 en su equipo de práctica, pero no es ninguno de los dos llamadores de señales quienes pasaron el campamento de entrenamiento con ellos.

Según Bill Huber de Sports IllustratedLos Packers están firmando Cardenales de Arizona jugador de ataque Melodía de Clayton A su escuadrón de práctica después de despejar exenciones el miércoles después de su liberación de los Cardenales durante el corte de la lista de 53 hombres.

Tune, una selección de quinta ronda de 2023, ahora reemplazará efectivamente a Sean Clifford como el mariscal de campo de tercera cadena de los Packers en el equipo de práctica. Clifford había desempeñado el papel en 2024 y lo había salido con novato Taylor Elgersma Para el trabajo nuevamente en 2025 durante el mes pasado en el campamento y la pretemporada, pero los Packers finalmente decidieron avanzar de ambos.

Tune fue 10 puntos más altos que Clifford en el Draft de la NFL 2023, pero los Packers no lo organizaron para una visita oficial de los 30 primeros en la primavera como lo hicieron con Clifford.

Sin embargo, es la melodía la que se dirigirá a la temporada 2025 como el tercer mariscal de campo de los Packers detrás del titular de tercer año Amor Jordan y copia de seguridad principal Malik Willis.

La melodía de Clayton luchó solo en el inicio de carrera en 2023

Tune tiene más experiencia de juego para ofrecer a los Packers que a Clifford, después de haber comenzado un juego para los Cardenales como novato en 2023, pero su único comienzo estaba lejos de ser espectacular.

Después de comerciar veterano Josh Dobbs En la fecha límite de intercambio de 2023, los Cardenales pidieron a la sintonía que comience su primera carrera contra el Cleveland Browns En la semana 9 mientras esperaban el inicio Kyler Murray para volver a toda su fuerza. Lo que se desarrolló fue una de las pérdidas más brutales del equipo de la temporada, ya que la melodía fue 11 de 20 pases para 47 yardas y una intercepción y el Brown derrotó a los Cardenales con la melodía de una blanqueada de 27-0.

El punto es que, si bien los Packers, naturalmente, esperarán que la ocasión de jugar a su tercer mariscal de campo de la cadena nunca surja, tienen algún trabajo que hacer que desarrolle un mariscal de campo que valga la pena mantener su lista. Su papel es relativamente mínimo semana tras semana, pero puede ganarse un poder de permanencia si puede recoger la ofensiva rápidamente.

Y si no puede, los Packers podrían buscar un reemplazo más pronto que tarde.

¿Han girado completamente la página en Sean Clifford?

Los Packers aparentemente están señalando que han terminado con Clifford para siempre esta vez después de sacarlo de su lista inicial y no volver a firmarlo al equipo de práctica.

¿Podrían sus mentes cambiar en una fecha posterior?

Clifford no sorprendió exactamente en su limitada acción de pretemporada. Completó 9 de 17 pases (52.9%) para 44 yardas, equiparando a aproximadamente 2.6 yardas por intento de pase. Tampoco tuvo una sola finalización de más de 11 yardas, estableciendo la barra de producción bastante baja.

Por el contrario, el novato Elgersma fue 16 de 23 pases para 166 yardas y un touchdown.

Con toda probabilidad, los Packers han cambiado la página por completo en Clifford después de pasar dos temporadas completas y una tercera temporada baja evaluando su potencial para su lista. Quizás si hubiera hecho un impulso sorpresa para el trabajo de Willis o mostró un crecimiento significativo en el campamento, los Packers reconsiderarían, pero probablemente saben lo que tienen en él en este momento.