Los empacadores dan una sombría actualización sobre la lesión de Devonte Wyatt vs. Cowboys

El Packers de Green Bay Tuve que cerrar el fútbol del domingo por la noche contra el Dallas Cowboys sin comenzar el tackle defensivo Devonte wyat en su alineación.

Wyatt sufrió una lesión en la rodilla en el segundo trimestre del juego de ruta del domingo contra los Cowboys y no regresó por el resto del empate 40-40 del equipo en tiempo extra.

En la jugada, Wyatt había intentado correr por los Cowboys corriendo Miles Sanders En lo que se convertiría en una recepción de 8 yardas, pero parecía golpear su rodilla torpemente en el césped al final de la obra cuando se zambulló después de Sanders en un esfuerzo por derribarlo.

Wyatt permaneció en el campo durante una cantidad considerable de tiempo, pero finalmente se fue bajo su propio poder. Desafortunadamente, los Packers lo descartaron con una lesión en la rodilla a principios de la segunda mitad después de designarlo inicialmente como cuestionable para regresar.

Los Packers (2-1-1) tendrán tiempo adicional para dejar que Wyatt se recupere de su lesión en la rodilla con su adiós en la Semana 5. Hasta que se conozca más sobre el alcance de su lesión, es difícil proyectar si podría necesitar perder más tiempo después del adiós.

Los Packers no jugarán otro juego hasta que reciban el Bengals de Cincinnati (2-1) en Lambeau Field para un saque inicial de ET de las 4:25 pm el domingo 12 de octubre.

Nazir Stackhouse luchó en alivio de Devonte Wyatt

Con Wyatt faltando a más de la mitad del juego del domingo, los Packers tuvieron que adaptarse a la marcha para garantizar que su interior defensivo no se abrochara contra la ofensiva de los Cowboys, lo que incluyó que les dio más instantáneas al novato no reclutado Stackhouse nazir.

Stackhouse hizo que la lista inicial de 53 hombres de los Packers saliera del campamento de entrenamiento este verano, beneficiándose de una fuerte pretemporada y la partida oportuna de Kenny Clark. En sus primeros cuatro juegos, sin embargo, el ex destacado de Georgia ha logrado muy poco.

Stackhouse entró en el partido del domingo contra los Cowboys con solo una presión y un tackle asistido en 21 instantáneas defensivas en las primeras tres semanas. Si bien jugó más en ausencia de Wyatt y terminó con tres tacleadas, también perdió varios de sus enfrentamientos de bloqueo, incluso durante al menos uno de los stands de línea de gol de los Packers.

Ahora, Stackhouse no es una causa perdida porque tuvo una actuación desigual contra los Cowboys el domingo, pero también sería difícil decir con confianza en este punto que está listo para asumir un papel más importante, en el caso de que Wyatt pierda el tiempo con su lesión.

Micah Parsons tuvo un breve susto de lesiones contra los vaqueros

Cuando el polvo se estableció, Wyatt parecía ser la única lesión significativa que los Packers sufrieron contra los Cowboys el domingo, pero tuvieron algunos otros incidentes, incluido un susto de lesiones de corta duración con el ala defensiva All-Pro. Micah Parsons.

Parsons salió en el tercer cuarto después de que su casco chocó con el esquinero de los Packers Nate Hobbs Mientras el par de ellos intentaba derribar a los Cowboys corriendo Javonte Williams en una jugada de carrera. También pareció lastimar su espalda de un aterrizaje incómodo.

Mientras los Packers lo llevaron a la tienda médica azul para evaluarlo por una conmoción cerebral y lo sostuvieron por el resto del viaje, lo aclararon para regresar al siguiente viaje. Parsons también desestimó cualquier preocupación sobre la lesión después del juego, diciendo que no creía que se hubiera golpeado la cabeza en la jugada y describiera la situación como «extraña».

Los Packers también vieron a Hobbs (conmoción cerebral) y corriendo Josh Jacobs (rodilla) Salga del juego en la segunda mitad con lesiones. Mientras Jacobs regresó y jugó hasta el final del último cuarto, Hobbs permaneció al margen por el resto del juego.