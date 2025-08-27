Los empacadores dan más malas noticias sobre RB Marshawn Lloyd después de los cortes

El Packers de Green Bay compartió más malas noticias sobre la salud del corredor Marshawn lloyd Después de armar su lista inicial para la temporada 2025.

De acuerdo con el cable de transacción del equipoLos Packers colocaron a Lloyd en la reserva lesionada con una designación de regreso durante el corte de la lista de 53 hombres del martes, asegurando que la selección de la tercera ronda de 2024 perderá al menos los primeros cuatro juegos de la temporada regular.

Lloyd: la copia de seguridad proyectada de los Packers detrás Josh Jacobs – Lesionó sus isquiotibros en el segundo trimestre del juego de pretemporada del 17 de agosto contra el Colts de Indianápolis y abandonó el enfrentamiento, creando preocupación por su disponibilidad inmediata en la Semana 1.

Un día después, el entrenador en jefe de los Packers, Matt Lafleur, dijo a los periodistas que Lloyd «perdería algo de tiempo» con su nueva lesión, pero no detalló cuánto tiempo lo esperaban.

Lloyd no es elegible para regresar a la lista de 53 hombres hasta al menos la Semana 5 como muy temprano, pero los Packers tienen un adiós esa semana y podrían aprovechar su tiempo de inactividad para comenzar a trabajarlo nuevamente en el redil a la práctica, si está lo suficientemente sano en ese momento.

Mientras tanto, los Packers se apoyarán en Emanuel Wilson y Chris Brooks Para recoger acarreos adicionales en su rotación detrás de Jacobs, quien corrió para 1,349 yardas en 2024.

Los problemas de lesiones de Marshawn Lloyd siguen siendo un problema

Lloyd solo podría estar entrando en su segunda temporada de la NFL como una ex selección del Día del Día 2, pero su tiempo está comenzando a salir corriendo para que funcione con los Packers, gracias a sus lesiones.

Lloyd perdió montones de tiempo como novato en 2024 debido a las lesiones. La cadera y los isquiotibiales lo mantuvieron fuera del campo para partes significativas del campamento de entrenamiento junto con el primer juego de la temporada regular. Luego sufrió una lesión en el tobillo durante su debut en la NFL contra el Colts de Indianápolis En la semana 2, aterriza en la reserva lesionada por primera vez.

Mientras Lloyd intentó dos veces regresar más tarde en la temporada, una apendicectomía de emergencia en noviembre y una lesión posterior a los isquiotibiales después de su recuperación lo mantuvo al margen.

Lloyd podría haber dejado atrás sus problemas de lesiones con un campamento saludable este verano, pero no ha tenido mucho más de suerte con su salud antes de su segunda temporada de la NFL. Después de sentarse el primer juego de pretemporada con una lesión en la ingle, logró tomar solo seis acarreos para 15 yardas y hacer una captura de 33 yardas antes de sufrir su última lesión.

Es probable que los Packers sigan siendo pacientes con la salud de Lloyd durante el resto de la temporada, pero su seguridad de la lista puede evaporarse si lucha con disponibilidad durante 2025.

Packers escondió más talento RB en el equipo de práctica

Si bien perder a Lloyd nuevamente es un golpe, los Packers deberían sentirse seguros sobre el personal actual en su backfield después de que el mismo trío terminó el top 5 en la NFL la temporada pasada.

Wilson, un ex novato no reclutado, fue un destacado particular como el corredor número 2 detrás de Jacobs, promediando 4.9 yardas por acarreo y eclipsando 500 yardas por primera vez por primera vez en su carrera. El jugador de 26 años también hizo 11 recepciones y obtuvo 5 touchdowns totales. Mientras tanto, Brooks intervino con una eficiencia sólida, con un promedio de 5.1 yardas en 36 acarreos.

Al mismo tiempo, los Packers tienen otra opción de respaldo que considerar si quieren agregar un cuarto corredor a la mezcla el día del juego en cualquier momento. El equipo volvió a firmar el corredor Israel Espacio -Una quinta ronda de 2023 para el Jets de Nueva York – A su equipo de práctica el martes después de darle muchos toques durante la pretemporada.

Es poco probable que Abanikanda reciba una promoción del día del juego del equipo de práctica a menos que una lesión afecte la disponibilidad de la rotación actual de tres hombres, pero ofrece a los Packers una mayor sensación de seguridad mientras esperan que Lloyd se recupere por completo.