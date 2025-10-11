Los emocionados jugadores de la selección nacional de Indonesia se toman el tiempo para hacer un podcast antes del partido de vida o muerte contra Irak

VIVA – Los internautas destacan a los jugadores. Equipo Nacional Indonesia está realizando un podcast antes del partido de vida o muerte contra Irak en la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática.

Selección Nacional de Indonesia Se enfrentará a Irak el sábado por la noche o la madrugada del domingo WIB 12 de octubre de 2025. Anteriormente, las tropas de Patrick Kluivert sufrieron una dramática derrota ante Arabia Saudita con un marcador de 2-3.

Sin embargo, en medio de los preparativos para el partido contra Irak, el capitán de la selección nacional de Indonesia, Jay Idzes y portero Martín Paes presentando un podcast con Neal Petersen en el canal The Haye Way.

Esto también generó debate en las redes sociales. Varios internautas consideraron que este podcast no era ético porque se realizó en medio de un partido de vida o muerte.

La razón es que sólo la victoria mantendrá las esperanzas de Indonesia de lograr el gran sueño de clasificarse para la Copa del Mundo de 2026.

«El podcast correcto pero en el momento equivocado hermano, por favor dale un descanso a los jugadores, puedes ser entrevistado después del partido en lugar del descanso del mediodía y el partido aún continúa. Por favor considéralo la próxima vez, sé que tienes buenas intenciones, pero no es el momento adecuado.«, escribió la cuenta serena.eiser15.

«Sé que tienes muchos buenos amigos en la selección nacional, pero vamos, Neal. Éste no es el momento adecuado. Déjalos concentrarse en el juego, déjalos descansar.«, escribió otro internauta.

Además, los internautas criticaron a Neal Petersen y destacaron la falta de tiempo de descanso de los jugadores a causa del podcast.

«Lo juro, me estoy concentrando en el partido como este, ¿es en realidad un podcast? ¿No debería simplemente esperar el final del partido contra Irak antes de emitir el podcast? @nealpetersen, ¿¿hablas en serio?? Estoy un poco decepcionado esta vez, lo juro, realmente no entiendo el fútbol, pero si me estoy clasificando así, debería conservar el podcast, concentrarme en el partido primero, independientemente de si he terminado de entrenar o si Jay y Paes están de acuerdo, pero esta vez es un desastre.«, escribió otro internauta.

Por otro lado, en el podcast, Jay Idzes enfatizó que la oportunidad del Garuda Squad de ir al Mundial de 2026 no se ha perdido. Según Jay Idzes, contra Irak no es un partido normal, porque se considera el partido final.