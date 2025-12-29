¡Los electricistas y fontaneros crecerán!

Jacarta – Hacia principios de año 2026millones de graduados Generación Z afrontar la amarga realidad. El mercado laboral ya no promete la estabilidad que alguna vez prometió, la contratación inicial se está desacelerando, la competencia está aumentando y la promesa de que un título universitario abrirá inmediatamente una carrera profesional estable está comenzando a desvanecerse.

Para los jóvenes que buscan empleo, los consejos de la director ejecutivo este mundo puede ser una guía. Enfatizaron la importancia de enfrentar desafíos, ser curiosos, asumir la responsabilidad de la propia carrera y permanecer adaptables.

A través de este enfoque, la Generación Z puede destacar incluso en un mercado laboral incierto.

«Corre hacia los problemas más difíciles, no camines, corre, ahí es donde encontrarás las mayores oportunidades, aprenderás más, destacarás y, lo más importante, crecer», dijo Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, citada por FortunaLunes 29 de diciembre de 2025.

Según él, afrontar las dificultades acelera el aprendizaje y tiene un impacto real. Luego, Andy Jassy, ​​CEO de Amazon, aseguró a la Generación Z que no es necesario conocer toda la trayectoria profesional desde el principio.

«Muchos jóvenes sienten que deberían saber qué quieren hacer con sus vidas cuando tengan 21 o 24 años. No creo que eso sea cierto», dijo. El propio Jassy se abrió camino hasta ocupar diversos puestos antes de convertirse en director ejecutivo, desde retransmisiones deportivas hasta inversiones, y enfatiza la importancia de saber qué no hacer tanto como saber qué hacer.

Además, Chris Kempczinski, director ejecutivo de McDonald’s, recordó que nadie se preocupa más por su carrera que uno mismo. «Tienes que tomar el control y hacer que las cosas sucedan por ti mismo», afirmó. Según él, estar abierto y dispuesto a aprovechar las oportunidades allanará el camino para el siguiente paso profesional.

Jensen HuangEl CEO de Nvidia, destacó las oportunidades en las áreas de experiencia técnica y oficios calificados. «Si eres electricista, fontanero o carpintero, necesitaremos cientos de miles de trabajadores para construir todas estas fábricas. El segmento de empleos cualificados crecerá», afirmó sin rodeos.

Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVidia.

Por su parte, Doug McMillon, director general de Walmart, recordó la importancia de tomar la iniciativa. «Una de las razones por las que tuve las oportunidades que tuve fue porque levanté la mano cuando mi jefe no estaba presente. Esto me dio una oportunidad cara a cara con la alta dirección y demostró mi preparación para el siguiente nivel».