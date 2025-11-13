Los ejecutivos de Disney hablan sobre el impulso de las IP de juegos y las ambiciones de los microdramas

Cuatro años después de su lanzamiento en Asia Pacífico, Disney Plus está acelerando su compromiso con la producción de contenido regional mientras explora nuevos formatos que incluyen adaptaciones de juegos y videos verticales.

En una entrevista con Variedad al Disney+ Vista previa de los originales de APAC en Hong Kong Disneyland Resort, Eric Schrierpresidente de Disney Television Studios y estrategia global de televisión original en Disney Entertainment, y Carol ChoiEl vicepresidente ejecutivo de estrategia integrada de marketing, estudio y contenido original de APAC, describió una lista ambiciosa que equilibra la narración hiperlocal con la infraestructura creativa global del estudio.

«No pretendo saber lo que quiere una audiencia coreana, o una audiencia japonesa, o incluso una audiencia polaca o una audiencia británica, con quienes probablemente tengo más similitudes», dice Schrier. Variedad. «Así que realmente confío en mis equipos. Conozco la historia, conozco el proceso editorial y puedo ayudarlos».

La próxima lista de la plataforma refleja este enfoque colaborativo. Los títulos japoneses incluyen una colaboración única en su tipo con el legendario creador de juegos Kojima Hideo en la serie de anime “Death Stranding Isolations”; la segunda mitad de “Disney Twisted-Wonderland: El episodio de animación de Heartslabyul”; la comedia romántica coproducida entre Japón y Corea, “Merry Berry Love”; títulos de anime “Tokyo Revengers: War of the Three Titans Arc”, “Wandance”, “Cat’s Eye Part 2” y “Medalist Season 2”; la serie documental sin guión “Travis Japan Summer Vacation!! in the USA”; y el reality show de comedia “Daigo Project” de Chidori’s Daigo.

Los originales coreanos incluyen el drama criminal “Made in Korea”; drama de acción “Los Manipulados”; concurso de telerrealidad “Batalla de destinos”; la serie de acción criminal “Gold Land”; Temporada 2 de “Una tienda para asesinos”; la comedia romántica “Perfect Crown”; adaptaciones de webtoon “The Remarried Empress” y “Retraits of Delusion”; y «¿Estás seguro? Temporada 2». ​​​​​​​​​​​​​​

El anuncio principal fue la primera colaboración de Disney con Kojima, lo que marca el mayor impulso de la plataforma hacia las adaptaciones de IP de juegos después de “Disney Twisted-Wonderland”. «El juego es una forma de arte, ¿verdad? Al principio no lo habrías considerado una forma de arte, pero se ha convertido en una forma de arte», explica Schrier. “Una forma diferente de contar historias y contar historias de forma interactiva”.

Choi enfatiza que Disney ha estado desarrollando contenido a partir de varias fuentes de propiedad intelectual, incluidas adaptaciones de manga en Japón y las propias propiedades de juegos de la compañía. La colaboración con Kojima representa lo que Schrier llama «una gran oportunidad para nosotros de mostrar también que nosotros, Disney, como empresa, también tenemos muchos, muchos puntos de contacto».

La estrategia APAC aprovecha los ecosistemas creativos establecidos al tiempo que perfecciona las capacidades de producción. Corea ha demostrado ser un terreno particularmente fértil, con su infraestructura de producción madura que permite un rápido desarrollo de contenidos. «Ahora se están moviendo mucho más rápido y hay muchos productos, muchos talentos con los que podemos trabajar», dice Choi, y agrega que Disney está trabajando para «desarrollar ese mismo proceso para lograr un mayor volumen de contenido e historias que salgan de Japón».

La plataforma utiliza análisis de datos para identificar segmentos de audiencia y oportunidades de crecimiento, pero el instinto creativo sigue siendo crucial. “Yo diría que algunos de los mayores éxitos, o la mayoría de los mayores éxitos, provinieron de algo que nadie esperaba”, dice Schrier. «Entonces, cuando estás en estos roles en los que estás comisionando, tienes que dar un acto de fe».

Los lanzamientos iniciales en Corea se centraron en dramas criminales con mucha acción basados ​​en investigaciones de audiencia. La lista ahora se está ampliando para incluir más elementos románticos y fantásticos con fuertes protagonistas femeninas para atraer a un público más amplio. «Vemos que la gente sigue pidiendo más mujeres dominantes con personajes fuertes, así como elementos románticos y de fantasía», explica Choi.

Los dramas coreanos han tenido éxito en América Latina, mientras que las producciones turcas también viajan bien a la región. Schrier describe cómo estos conocimientos interculturales informan la estrategia en todos los territorios. “Lo que más he aprendido son los diferentes tipos de narración y los diferentes enfoques culturales, lo que creo que ha ampliado mi apertura en términos de los tipos de historias que podemos contar”, dice.

El intercambio de prácticas creativas fluye en ambas direcciones, y los equipos de APAC consultan con socios de Burbank sobre técnicas de ritmo y narración.

Disney también está explorando activamente el fenómeno del microdrama que está remodelando los hábitos de visualización asiáticos, aunque Schrier reconoce que la plataforma no ha finalizado su enfoque hacia el formato. «Mi esperanza es que en algún momento incorporemos videos verticales a nuestra plataforma, y ​​creo que los videos verticales de formato corto serán parte de eso», afirma. «Cómo exactamente vamos a hacer microdramas o micronarraciones, aún no lo hemos descubierto, pero estaremos en ese espacio».

La compañía trabaja con DramaBox a través de su programa acelerador, aunque Schrier señala desafíos para adaptar el modelo gratuito de pago y los estándares de calidad de producción de esa plataforma a Disney+. «La calidad de la producción es bastante baja y la narración no es tan elevada», observa. «Entonces, ¿cómo jugamos en ese espacio? Todavía estamos trabajando en ello, pero estoy entusiasmado con lo que podemos hacer».

De cara al futuro, Schrier enfatiza que la trayectoria de cuatro años de APAC demuestra un potencial de crecimiento significativo. «Este evento en particular es un hito en términos de nuestro crecimiento y nuestro crecimiento continuo y dedicación a la creación de programación en APAC», dice.

Choi enmarca el momento como una demostración de “nuestro profundo compromiso con la comunidad y que estamos aquí”, con contenido diseñado para llegar tanto a los fanáticos existentes de Disney como a atraer nuevos suscriptores que buscan historias de todo el mundo.

Durante la conversación creativa final del evento, los ejecutivos brindaron contexto adicional sobre el desempeño regional de Disney+. En los últimos cinco años, la plataforma ha lanzado más de 155 originales de APAC. Hablando en el escenario, Choi recordó que cuando anunciaron por primera vez planes de producción local en 2021, los escépticos se preguntaron si estaban siendo demasiado agresivos.

El contenido de anime de la plataforma ha demostrado ser particularmente exitoso a la hora de viajar a nivel mundial, con el 65% de la audiencia de anime sucediendo fuera de Japón, según las cifras citadas durante la presentación. Disney+ también está experimentando con formatos más cortos, incluido el fenómeno australiano “Bluey”, una serie de episodios de siete minutos que Schrier describió como “un gran éxito para nosotros”.

Schrier, quien pasó más de dos décadas como presidente de FX Entertainment, enfatizó durante la presentación que su filosofía creativa se centra en la confianza y la colaboración. «Si supiera crear como ellos, estaría haciendo eso. Si supiera actuar o dirigir, estaría haciendo eso. Eso no es lo que hago. Estoy aquí para ayudar a la gente creativa», dijo.

La presencia multiplataforma de la empresa en Asia permite diversos modelos de asociación. Durante el panel de discusión, Choi detalló colaboraciones con emisoras terrestres en dramas de larga duración, editores como Kodansha para acceso IP y agencias como HYBE para conexiones de K-pop.