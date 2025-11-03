Los editores franceses traen de vuelta el libro Shoot The Taiwan Content Fest

La Sociedad Civil de Editores en Lengua Francesa (SCELF), la asociación de editores en francés, regresa a Taipei para la segunda edición de Shoot The Book! en el Festival de Contenido Creativo de Taiwán (TCCF), del 4 al 7 de noviembre.

La iniciativa, organizada en colaboración con TAICCA (Agencia de Contenidos Creativos de Taiwán) y apoyada por el Institut français y la Oficina francesa en Taipei, tiene como objetivo fomentar las conexiones entre los editores franceses y los profesionales audiovisuales asiáticos, promoviendo al mismo tiempo las adaptaciones del libro a la pantalla.

El debut del programa en la TCCF del año pasado ya ha arrojado resultados tangibles. El libro infantil francés “Bob et Marley” del autor e ilustrador Frédéric Marais, publicado por Seuil Jeunesse, está actualmente en desarrollo como una coproducción franco-taiwanesa con Go-N Productions y Lusasa Animation.

Como parte de una alianza estratégica con TAICCA, SCELF acompaña a sus editores miembros a Taipei por segundo año consecutivo para promover encuentros con profesionales audiovisuales y el desarrollo de adaptaciones de libros en Asia. ¡Esta nueva edición de Shoot the Book! tiene como objetivo fortalecer las conexiones entre editores y productores en Asia, promoviendo al mismo tiempo el talento literario francés y la experiencia de los editores en propiedad intelectual y adaptación.

Siete títulos con un gran potencial de adaptación (cuatro franceses y tres taiwaneses) han sido seleccionados por un jurado de profesionales del audiovisual para la sesión de presentación de este año. La lista francesa incluye “Agence Perdido” de Victor Dixen (Bayard), “El vuelo de las cigüeñas” de Jean Christophe Grangé (Albin Michel), “Rosa Dolorosa” de Caroline Dorka (Fenech – Media Participations – Mediatoon – Éditions de la Martinière), “Demain les ombres” (Editis – Le Bruit du Monde), y “If You Wanna Be My Lover” de Emma Green (Participaciones en los medios – Mediatoon – Éditions Addictives).

Las selecciones taiwanesas incluyen “UNDER: The Jade Corpses” de Tymo Lin (Kadokawa Taiwan Corporation), “Fish Eye” de Xerxes (Links Publishing Ltd.) y “Greenhouse Chick” de Windsays (Kadokawa Taiwan Corporation).

El jurado está compuesto por Jeyi An, productor y director de Eightgeman Co., Ltd. de Taiwán; Panu Aree, director y director de desarrollo de Neramitnung Film Co., Ltd. de Tailandia; e Ileana J. Sung, productora de contenidos internacionales de Mr. Romance de Corea del Sur.

Las reuniones B2b se llevarán a cabo durante todo el festival junto con la sesión de presentación.

Fundada en 1960, SCELF es una organización de gestión colectiva creada por editores para recaudar y distribuir regalías generadas por diversas formas de explotación derivadas de obras literarias, incluidas adaptaciones audiovisuales, teatrales y musicales, y producciones radiofónicas. Actuando como puente entre las industrias cultural y creativa, la organización apoya a los editores y a sus autores en la gestión y promoción de los derechos de adaptación de sus obras literarias, y desarrolla iniciativas de formación para sus más de 400 editores miembros.

La organización lanzó Shoot The Book! Hace 12 años para crear sinergias entre los editores de libros y los actores audiovisuales, manteniendo una presencia en los principales eventos de la industria, como el Mercado de Cine de Cannes, la Séries Mania y el MIA de Roma.