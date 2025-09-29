Los edificios en el Al Khoziny Sidoarjo Islámica Internacing Boarding colapsaron durante el Santri Salat Asr, todavía estaba atrapado

SidoarjoVIVA – Edificio en la cabaña pesantreno Al Khoziny en Sidoarjo, Java Oriental, colapsado. Esto fue confirmado por el jefe de policía de Sidoarjo, el comisionado de policía Christian Tobing.

Aun así, no ha hablado mucho. Porque los oficiales todavía están enfocados en evacuar. Entonces, no habló más.

«Todavía en Sidoarjo todavía evacuan. Los datos completos se enviarán a continuación», dijo, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Se decía que el edificio colapsaba cuando los estudiantes de la oración ASR. Docenas de estudiantes han sido evacuados al hospital. Aun así, según la información, todavía hay estudiantes atrapados. Los oficiales todavía están tratando de salvar a los atrapados.

«Todavía grabado, alguien había sido llevado al hospital», dijo nuevamente.

