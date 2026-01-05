Los economistas dicen que la crisis en Venezuela no ha fomentado un aumento en los precios mundiales del petróleo

Jacarta – Director Ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (Celios), Bhima Yudhistira evaluó que la agitación política en Venezuela no ha tenido un impacto significativo en el movimiento precio aceite mundo.

Bhima explicó que hasta principios de 2026 los precios del petróleo crudo seguirán en un nivel bajo, con correcciones que alcanzaron el 22 por ciento en el último año sin signos de recuperación.

Aunque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, Bhima dijo que las condiciones geopolíticas que normalmente desencadenan picos en los precios de los productos energéticos esta vez no se han reflejado en el mercado global.



Según él, las turbulencias geopolíticas suelen reflejarse en el cambio del interés de los inversores por el dólar. COMO como activo seguro (refugio seguro).

«El índice del dólar estadounidense frente a otras monedas todavía fluctúa en el nivel 98. No hay pánico visible de los inversores globales debido al incidente en Venezuela», dijo Bhima, citado desde Antara, el lunes 5 de enero de 2026.

Añadió que el impacto en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN) de Indonesia también es relativamente pequeño. Según él, la crisis en Venezuela no ha provocado una bonanza ni un aumento en los precios mundiales de las materias primas.

Por tanto, Indonesia no puede depender de ingresos adicionales procedentes de las exportaciones de petróleo, gas, carbón y níquel hasta finales de 2026.

Para su información, la crisis política de Venezuela se está intensificando después del ataque militar de Estados Unidos a instalaciones civiles y militares el sábado 3 de enero de 2026, que provocó grandes explosiones en varios estados. Luego, el gobierno venezolano declaró una emergencia nacional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que su partido llevó a cabo un ataque y arrestó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, quienes fueron inmediatamente trasladados a Estados Unidos.

Trump afirmó que su gobierno lideraría temporalmente Venezuela hasta que se produjera la transición de poder. También anunció planes de invertir miles de millones de dólares por parte de compañías petroleras estadounidenses para restablecer la producción de petróleo en el país sudamericano.

Mientras tanto, el gobierno indonesio pide a todas las partes que den prioridad al diálogo, actúen con moderación y cumplan el derecho internacional.