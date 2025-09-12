Los EAU Diputado PM inauguran el primer campus en el extranjero de IIM Ahmedabad en Dubai







HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Heredero de Dubai, Viceprimer Ministro y Ministro de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, inauguró el primer campus en el extranjero de la Escuela de Negocios Premier de la India, la Escuela de Negocios de la India, la Escuela de Negocios de la India, Instituto Indio de Gestión Ahmedabad (IIMA), en Dubai, dijo el Ministerio de Educación.

El Ministro de Educación de la Unión, Dharmendra Pradhan, y el Dr. Abdulrahman Abdulmannan Al Awar, Ministro interino de Educación Superior e Investigación Científica, EAU adornó la ceremonia. Hablando en la ocasión, Pradhan dijo que es un gran honor tener el campus IIM Ahmedabad Dubai inaugurado por HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubai. Este es otro gran salto hacia la globalización de la educación de la India según lo previsto por el primer ministro Narendra Modi.

Dijo que el campus IIM Ahmedabad Dubai llevará lo mejor de la India al mundo. Dubai, hoy, ha proporcionado el lanzamiento perfecto al espíritu de ‘Indian in Spirit, Global in Outlook’ al organizar el campus internacional IIM Ahmedabad. Expresó su gratitud por HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum por agregar una hoja gloriosa a la colaboración de conocimiento de la India-Uae.

El ministro También tuvo una reunión con el Dr. Abdulrahman Abdulmannan Al Awar, ministro interino de educación superior e investigación científica, EAU. Ambas partes revisaron la cooperación bilateral en la educación superior y acordaron profundizar aún más los puentes de conocimiento, así como hacer que el conocimiento, la innovación e investigación sean un componente clave de la asociación estratégica integral. También se discutieron la investigación conjunta en áreas críticas y emergentes, el desarrollo de capacidades y los intercambios culturales y académicos bidireccionales.

Pradhan agradeció a su Dr. Abdulrahman Al Awar por su aprecio por las contribuciones de las instituciones educativas indias en Dubai, particularmente hacia el avance de las prioridades mutuas y el fomento de la conectividad global, así como por el apoyo extendido hacia el establecimiento de instituciones indias más de alta calidad en los EAU. El ministro declaró que India es un punto de acceso global de talento y los EAU, un punto de acceso económico global. Mencionó que tanto la India como los EAU siguen siendo comprometidos con fortalecer el contacto de personas a personas y consolidar sus atenuantes y fuertes lazos.

Más tarde, el Ministro también visitó el campus de la Universidad Manipal en Dubai, donde tuvo una mesa redonda con directores de instituciones de educación superior indias que incluyen simbiosis, bits pilani, MIT, amistad y otros. Pradhan aprendió sobre Académico de los EAU enfoques y planes para el futuro. El Ministro describió la necesidad de mover la cadena de valor de investigación de la publicación de trabajos de investigación a la productización y la comercialización. También mencionó que había deliberaciones productivas para fortalecer la India de la marca en el mapa de educación, innovación y emprendimiento global.

Pradhan también interactuó con los directores de 109 escuelas curriculares indias en los EAU. Los directores de las escuelas CBSE en otros países del CCG y todas las escuelas globales de CBSE se han unido virtualmente. En la ocasión, Pradhan anunció la creación de los 12 laboratorios de tinking Atal en las escuelas de CBSE en los países del CCG para encender la investigación científica y el emprendimiento entre los estudiantes a través de proyectos STEM prácticos.

Aparte de Feom esto, también dijo: «Hoy, el 11 de septiembre, será recordado como un día memorable para la relación EAU-India. Hace un año y medio, el primer ministro Modi aseguró el liderazgo de los EAU, especialmente el gobernante de Dubai, después de que el presidente de EAU solicitó al primer ministro Modi que abriera un IIT en Abu Dabi. Decidimos abrir IIT en ABU Dhabi y ahora ha estado corriendo por los últimos dos años. Dubai solicitó un campus de Iim Ahmedabad en Dubai. Ciudad de educación internacional … «

En un evento simbólico organizado en el consulado indio en DubaiPradhan plantó un retoño del árbol Ghaf, el árbol nacional de los EAU, bajo la campaña «Ek ped maa ke naam 2.0» lanzada por el primer ministro Narendra Modi. Pradhan dijo que es un símbolo histórico y cultural de estabilidad y paz en los EAU, el árbol de Ghaf en el Consulado también se mantendrá como un testimonio de hoja perenne de la amistad India-Uae.

La visita reafirmó la amistad duradera entre India y los EAU, enraizada en respeto mutuo, aspiraciones compartidas y una visión para empoderar a las generaciones futuras a través de la educación. Pradhan expresó su gratitud a todos los interesados ​​y esperaba una colaboración continua en la configuración de un ecosistema educativo dinámico e inclusivo entre India y los Emiratos Árabes Unidos.

