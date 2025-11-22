Los Eagles reciben buenas noticias sobre el titular clave antes del juego de los Cowboys

Antes de un gran enfrentamiento en la NFC Este, el Águilas de Filadelfia Recibí algunas noticias positivas sobre lesiones. Iniciando C Cam Jurgensquien abandonó el partido de la semana pasada contra los Lions con una conmoción cerebral, tiene autorización para jugar el domingo contra los Cowboys después de participar plenamente en la práctica del viernes. No tiene ninguna designación de lesión de cara al juego.

Antes del partido de los Lions, Jurgens se había perdido los dos partidos anteriores contra los Gigantes y Packers con una lesión en la rodilla. No practicó el miércoles y estuvo limitado el jueves, pero superó el protocolo de conmoción cerebral a tiempo para participar plenamente en la práctica del viernes. Jurgens inicialmente figuraba como cuestionable para el partido de los Cowboys cuando se publicó el informe de práctica del viernes, pero fue actualizado a ninguna designación el sábado.

En otras noticias sobre lesiones, RT Lane Johnson está fuera por una lesión en el pie, como se esperaba. Mientras tanto, el ED Jaelan Phillips tampoco tiene ninguna designación de lesión para el juego, mientras que el C Willie Lampkin IV y el OT Myles Hinton están en duda. El WR DeVonta Smith viaja por separado del equipo por motivos personales y no lleva ninguna designación de juego. Él jugará.

Los Philadelphia Eagles compiten por una posición en una concurrida carrera por los playoffs de la NFC

Con 8-2, los Eagles tienen una cómoda ventaja en la NFC Este sobre los Cowboys, que están en segundo lugar, con 4-5-1. Incluso si Filadelfia pierde el segundo enfrentamiento de la temporada el domingo, todavía tendrían una ventaja de tres juegos sobre Dallas en la división.

Pero el panorama general de los playoffs de la NFC está mucho más concurrido. Los Rams están empatados con Filadelfia en la cima de la conferencia con 8-2, con el 7-3 halcones marinos7-3 Bears y 6-3-1 Packers pisándoles los talones. Incluso el 6-4 bucaneros7-4 49ers y 6-4 Lions jugarán un factor en la recta final de la temporada.

Si los Eagles quieren ganar el puesto número uno de la NFC, tendrán que ganarlo de la manera más difícil. Serán las últimas siete semanas de la temporada muy disputadas y cualquier error podría resultar costoso. Filadelfia tiene el desempate frente a frente sobre los Rams, pero Los Ángeles está jugando como el mejor equipo de la liga en este momento. Los Eagles probablemente no puedan contar con más derrotas de ese grupo.

Si hay un lado positivo aquí para Filadelfia, es que tienen un calendario restante manejable. Para cerrar la temporada, los Eagles juegan contra Cowboys, Bears, Chargers, Raiders, ComandantesProyectos de ley y comandantes. En lo que respecta a cerrar listas, es una de las más fáciles de la liga. Filadelfia debería poder acumular victorias en la recta final.

La ofensiva de los Philadelphia Eagles sigue estancada

A pesar de todo el éxito de su equipo, la ofensiva de Filadelfia ha tenido problemas este año. Ocupan apenas el puesto 25 en ofensiva total y el 16 en puntos por partido.

Debería ser alentador para los fanáticos de los Eagles que el equipo esté ganando a pesar de su mediocre producción ofensiva. Y hay razones para creer que la ofensiva podría mejorar en la recta final. La temporada pasada, los Eagles fueron una ofensiva intermedia hasta los playoffs, cuando recorrieron la liga en camino a una victoria en el Super Bowl.