Los Eagles miran hacia otro colapso al final de la temporada después de la derrota de los Bears

El Águilas de Filadelfia están mirando directamente a la cara un colapso al final de la temporada, y su aburrida pérdida ante el Osos de chicago sólo hizo que las señales de advertencia fueran más fuertes. Un equipo que alguna vez se definió por la disciplina y el dominio ahora va a la deriva semana tras semana, repitiendo los mismos errores a medida que se aprieta la carrera por la postemporada alrededor de ellos.

La ofensiva sigue siendo anémica

Contra los Bears, la ofensiva de los Eagles produjo los mismos síntomas frustrantes que los han acosado durante un mes. Jalen duele Luchó contra la presión, chasquido tras chasquido, mientras el bolsillo se rompía y el tiempo se evaporaba en las jugadas clave.

El otrora temido juego terrestre carecía de empuje, y las ofensivas se estancaban debido a penalizaciones, errores o decisiones de jugadas predecibles en las que Chicago se sentaba sin miedo. fanáticos de filadelfia cantado “Despidan a Kevin”, y muchos abandonaron el estadio temprano cuando los Eagles quedaron atrás 24-9 en el último cuarto.

Jalen Hurts no ha estado jugando a la altura de sus estándares, ya que el MVP reinante del Super Bowl lanzó una intercepción y perdió un balón suelto con el Tush Push patentado de los Eagles. Lo que alguna vez fue una conversión automática de cuarta oportunidad ahora relleno por el leones así como otras cinco veces durante las últimas semanas.

Duele dicho Después del partido, «se está volviendo cada vez más difícil. Pero, en última instancia, mantener el balón es algo que puedo controlar».

Casualmente, AJ Brown finalmente vio su parte de objetivos, con 18 objetivos para 242 yardas en los últimos dos juegos. Brown se convirtió en el primer jugador de los Eagles con más de 10 recepciones para más de 125 yardas y más de dos touchdowns desde Zach Ertz en 2018 en la derrota del Black Friday ante Chicago.

Desde la semana de descanso, los Eagles han anotado 10, 16, 21 y 15 puntos, y Filadelfia ha anotado 24 puntos o menos en ocho de sus doce partidos este año. Parece que lanzar la pelota campo abajo a Brown no ha ayudado en las cosas como se pensaba anteriormente, principalmente debido a las jugadas básicas y lo anémico que ha sido el juego terrestre.

Defensa destrozada por los corredores de ambos Bears

No es sólo la ofensiva la que está causando problemas, ya que últimamente la defensa tampoco está a la altura. Después de limitar a Dallas a cero puntos en la primera mitad, los Cowboys explotó en la segunda mitad, acumulando 473 yardas totales, incluidas 348 por aire, mientras ganaban 24-21.

En este juego, los Bears dominaron en el terreno, superando a Zach Baun y seré decano en el medio con sus dos corredores. Kyle Monangai tuvo 22 acarreos para 130 yardas y un touchdown, mientras que D’André Swift Tuvo 18 acarreos para 125 yardas y una anotación.

En total, Chiago tuvo 47 corriendo juega para 281 yardas y dos anotaciones terrestres, con Caleb Williams teniendo una salida difícil, con marca de 17-36 para 154 yardas, un touchdown y una intercepción. Tomó dos capturas y registró un índice de mariscal de campo de sólo 56,9.

Pero Williams tenía la separando anotó, un pase de 28 yardas al ala cerrada Cole Kmet, y salió corriendo del campo encantado cuando los Bears dejaron Filadelfia con una victoria espectacular. Luego de comenzar 8-2 con derrotas ante los Broncos y Gigantes Mezclado, Filadelfia se derrumbó contra los Cowboys rivales y lució plano contra los Bears, a pesar de tener todo su arsenal ofensivo disponible.

Si bien el calendario se vuelve más suave (los Eagles tienen a los Raiders y a Jayden Daniels sin Comandantes dos veces en sus últimos cinco juegos), Filadelfia necesitará resolver las cosas antes del final de la temporada regular. De lo contrario, podrían estar ante una repetición de la temporada 2023 una vez más cuando llegue el momento de los playoffs.