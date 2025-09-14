Los drones de Ucrania golpean la mejor refinería de petróleo ruso, informó Fire, no hay bajas







ucranio Los drones durante la noche golpearon una de las refinerías petroleras más grandes de Rusia, provocando un incendio, según funcionarios rusos y militares de Ucrania.

La huelga de la refinería de Kirishi, en Rusia La región del noroeste de Leningrado sigue semanas de ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa que Kiev dice que alimenta el esfuerzo de guerra de Moscú. La instalación produce cerca de 17.7 millones de toneladas métricas por año, o 355,000 barriles por día, de crudo.

Según el personal general de Ucrania, se informaron explosiones y un incendio en el sitio. Publicó una foto que aparecía para mostrar un incendio y nubes de humo contra un cielo nocturno.

El gobernador regional Alexander Drozdenko dijo que tres drones fueron derribados durante la noche en el área de Kirishi, con escombros que provocaron un fuego en la instalación. Dijo que nadie resultó herido y que el incendio fue apagado.

Los funcionarios rusos no comentaron de inmediato las consecuencias de la huelga.

Rusia sigue siendo la segunda más grande del mundo aceite Exportador, pero un aumento estacional en la demanda y los ataques de drones ucranianos sostenidos han causado escasez de gasolina en las últimas semanas.

Gas Las estaciones se han secado en algunas regiones del país, y los automovilistas esperan en largas colas y funcionarios recurriendo a racionamiento o recortando las ventas por completo.

Para tratar de aliviar la escasez, Rusia ha detenido las exportaciones de gasolina, y los funcionarios declaran el miércoles una prohibición completa hasta el 30 de septiembre y una prohibición parcial que afecta a los comerciantes e intermediarios hasta el 31 de octubre

