Los dramas de ITV Studios ‘Coldwater’ y ‘The Guest’ se venden ampliamente

Estudios ITV está teniendo un buen comienzo mipcom ya que anuncia que dos de sus grandes y nuevos dramas próximos han sido adquiridos para docenas de territorios justo cuando comienza la conferencia televisiva con sede en Cannes.

Tanto “Coldwater”, una nueva Andrés Lincoln El drama y el thriller producido por Sister “The Guest” se han vendido ampliamente, confirmó hoy el conglomerado de producción propiedad de ITV.

Si bien Showtime se hizo con los derechos de ambos programas en los EE. UU., como se anunció anteriormente, la serie también se ha vendido a más de 40 países, incluidos Canal+ en Polonia, TVNZ para Nueva Zelanda y OSN Group para 28 países de Medio Oriente. “Coldwater” saldrá al aire en más de 40 países, mientras que “The Guest” se adquirió en 50 territorios, incluido BritBox Australia.

“Coldwater” ve al alumno de “The Walking Dead” Lincoln protagonizar junto a Ewan Bremner de “Trainspotting” en un nuevo drama sobre un hombre casado común y corriente que cae bajo la influencia de un recién llegado peligroso. Está producido por Sister (“Black Doves”) y creado y escrito por David Ireland (“The Lovers”).

Mientras tanto, “The Guest” está protagonizada por Eve Myles (“Broadchurch”) y Gabrielle Creevy (“Black Doves”) en un trepidante thriller que sigue a Myles y Creevy como dos amigos cuyas vidas comienzan a desmoronarse. Está producido por Quay St Productions, propiedad de ITV Studios (“Fool Me Once”). La fundadora de Quay St, Nicola Shindler (“Happy Valley”), produce la ejecutiva.

«Además de la adquisición recientemente anunciada por Showtime de estos apasionantes thrillers, estamos encantados de anunciar nuevas ventas internacionales para ‘The Guest’ y ‘Coldwater'», dijo Tom Clark, vicepresidente ejecutivo de ventas globales y estrategia comercial, asociaciones globales, en ITV Studios. “A medida que estos dramas que llaman la atención continúan su expansión global, podemos esperar a ver su éxito generalizado entre las audiencias de todo el mundo”.