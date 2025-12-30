Los Dolphins reciben un mensaje claro de Baker Mayfield de los Buccaneers después de la victoria

Los Miami Dolphins obtuvieron su primera victoria sobre sus rivales de Florida desde 2009 al derrotar a los Bucaneros de la Bahía de Tampa 20-17 en la Semana 17. Durante la victoria, los Dolphins volvieron a su fórmula ganadora eso los impulsó a cinco victorias en seis juegos. La fórmula consiste en correr el balón con eficacia y ganar la batalla de las pérdidas.

Miami corrió más de 140 yardas y obtuvo tres tomas de balón. La defensiva de los Dolphins tuvo una buena actuación después de actuaciones decepcionantes consecutivas. Con 17 puntos permitidos, Miami mejoró a 6-0 cuando permitía menos de 20 puntos en un juego.

El mensaje de Baker Mayfield

El mariscal de campo contrario, Baker Mayfield, tuvo un juego de altibajos mientras lanzaba para más de 300 yardas aéreas y dos touchdowns, pero perdió el balón tres veces. Fue eliminado por Ashtyn Davis y Jason Marshall. Además, el cazamariscales Bradley Chubb generó una pérdida de balón cuando su captura soltó el balón, que los Dolphins recuperaron. Las jugadas de Davis y Chubb fueron cruciales ya que ambas ocurrieron en la segunda mitad con los Buccaneers en territorio de Miami.

Después del juego, se le preguntó a Mayfield si las pérdidas de balón fueron la razón por la que Miami salió victorioso sobre Tampa Bay. el dijo«No parecen tener una respuesta para lo que estábamos haciendo esquemáticamente… cuando juegas contra un equipo que no tiene nada por qué jugar más que incentivos, cuando les das un poco de jugo e impulso, así es como van a responder».

Uno de los jugadores de los que hablaba Mayfield era Bradley Chubb, quien necesitaba un par de capturas para activar un incentivo en su contrato. Con dos capturas en el juego, Chubb se ganó a sí mismo $800,000 adicionales este año.

Mayfield no es el primer jugador que habla en contra de la defensa y el esquema de Miami. Seguridad del ex Dolphins Jordan Poyer habló recientemente contra el esquema del coordinador defensivo Anthony Weaver, diciendo: «Me sentí solo en el campo. Es uno de los peores sentimientos. Estás ahí afuera teniendo que defender todo. No entendí nuestra defensa. Nadie entendió nuestra defensa».

A pesar de los comentarios hechos por Mayfield y Poyer, el domingo la defensa de los Dolphins demostró ser efectiva y abrió el camino para una victoria de los Dolphins. Mientras tanto, los Buccaneers se han enfriado desde su buen comienzo que había Baker Mayfield en el Jugador Más Valioso conversaciones. Tampa Bay ha perdido siete de sus últimos ocho juegos.

Final de la temporada regular de los Dolphins

La defensa de los Dolphins tendrá una difícil tarea en su último partido de la temporada. El domingo se enfrentan al 13-3 Patriotas de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es quinta en el NFL con 28,3 puntos por partido esta temporada. En su enfrentamiento anterior, los Dolphins permitieron 33 puntos a los Patriots y Miami salió perdiendo. Sin embargo, no todos esos puntos ocurrieron contra la defensa de los Dolphins, ya que el último touchdown del juego de Nueva Inglaterra ocurrió como corredor. Antonio Gibson devolvió una patada de salida de Miami para touchdown.

New England tendrá la clasificación para los playoffs en juego en ese juego, razón por la cual se espera que jueguen sus titulares. Mientras tanto, los Dolphins técnicamente no tienen nada por qué jugar, sin embargo, el equipo sigue jugando duro, como lo demuestra su victoria sobre los Buccaneers el domingo.