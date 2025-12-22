Los Dolphins reciben noticias aplastantes después de la derrota de los Bengals

Los Miami Dolphins cayeron a 6-8 en el año al ser derrotados 45-21 por los Bengals de Cincinnati. Miami ahora ha perdido dos juegos seguidos después de haber ganado cinco de seis juegos. El equipo ya había sido eliminado de la contienda por los playoffs de cara al partido contra los Bengals.

Durante el juego, Miami tomó una ventaja inicial de 14-10 mientras aparentemente se apegaban a su fórmula ganadora. Sin embargo, los Bengals anotaron 35 puntos seguidos, poniendo el juego fuera de su alcance. En el último cuarto, los Bengals comenzaron a eliminar a sus titulares porque el juego estaba fuera de control.

Mike McDaniel ofrece actualización sobre lesiones

Un miembro del equipo que no participará en la fórmula ganadora del equipo es su incorporación de alto precio, James Daniels. Siguiendo el juego, El entrenador en jefe Mike McDaniel dijo el guardia veterano estará fuera durante el año. Se negó a comentar si Daniels estará en el equipo la próxima temporada.

McDaniel habló por última vez sobre James Daniels el 24 de noviembre.cuando dijo que no sabía si Daniels regresaría esta temporada y que no podía responder definitivamente de una forma u otra. Daniels terminará el año habiendo jugado sólo tres jugadas para el equipo antes de sufrir una lesión en el pectoral. Queda por ver si algo salió mal durante su proceso de recuperación, como McDaniel dijo originalmente después de su lesión.«Parece que con James no es el final de la temporada».

La firma de Daniels representó la principal incorporación de Miami en la temporada baja, ya que marcó la única incorporación de los Dolphins que superó los $6 millones por año y el único jugador cuyo valor total de contrato superó los $6,25 millones. Estaba previsto que fuera el guardia derecho titular de Miami. Después de la lesión de Daniels, el Los Dolphins firmaron al ex seleccionado de primera ronda Cole Strange fuera del equipo de práctica de Cleveland. Strange ha sido titular en 12 juegos para Miami, ya que se convirtió en el principal titular del equipo como guardia derecho en la Semana 4.

A pesar de que McDaniel se negó a comentar sobre el futuro de Daniels con el equipo, es difícil imaginar que el nuevo gerente general mantenga al guardia veterano. Su contrato no ofrece dinero garantizado después de esta temporada, lo que lo convierte en el principal candidato para ser liberado. Daniels ha sido titular en cinco partidos a lo largo de dos temporadas que terminaron debido a lesiones que pusieron fin a la temporada.

Estiramiento de cierre de los delfines

Los Dolphins tendrán su último partido en casa de la temporada cuando se enfrenten al Bucaneros de la Bahía de Tampa. Tampa ha perdido seis de sus últimos siete enfrentamientos, ya que perdió el control de la NFC Sur. Los Dolphins han perdido tres juegos consecutivos contra sus rivales de Florida. Su último encuentro incluyó el último partido de Tom Brady contra Miami, en el que lanzó para cinco touchdowns y más de 400 yardas.

Cuando se le preguntó sobre los dos juegos restantes, el liniero defensivo veterano Zach Sieler dijo: «No nos vamos a rendir. Queremos mostrar nuestra marca de fútbol». Sieler ha sido uno de los mejores contribuyentes del equipo en la recta final, ya que registró 4.5 capturas en sus últimos tres juegos. Con su última captura, Sieler superó al ganador del Super Bowl de los Dolphins, Manny Fernández, en la clasificación de capturas de todos los tiempos del equipo. Ahora ocupa el puesto 11 entre los jugadores de los Dolphins en capturas.