Los Dolphins reciben malas noticias en busca del mejor mariscal de campo agente libre

Al comenzar la temporada baja, una cosa ha quedado clara para el Delfines de Miami. Tua Tagovailoa ya no será su quarterback titular. Después de ser visto como un mariscal de campo franquicia digno de una extensión, el equipo espera canjear al mariscal de campopero si no pueden encontrar pareja, la expectativa es que será liberado. Ahora, los Dolphins deben determinar quién será su mariscal de campo titular para la temporada 2026.

El mariscal de campo novato de séptima ronda, Quinn Ewers, inició los últimos tres juegos de la temporada. Después de la temporada, El nuevo coordinador ofensivo, Bobby Slowik, comentó sobre Ewers y dijo: «Todos vieron cómo trabajó cuando estaba en el equipo de exploración y esperando su oportunidad, y cuánto mejoró a lo largo de la temporada. Para él poder salir y realmente, en general, poner en práctica en el juego las cosas en las que había estado trabajando y en las que había mejorado, y no dejar que el juego creciera demasiado, ese es un gran punto de partida para un mariscal de campo joven.

Manejaba muy bien el bolsillo, manejaba las progresiones y leía muy bien. Creo que lo más difícil para un mariscal de campo joven es manejar la operación, los movimientos y los puntos de quiebre. Hay muchas cosas en su plato y él las sacó del parque".

Si bien el equipo puede optar por elegir a Ewers como su mariscal de campo titular en 2026, ha surgido una nueva posibilidad y llega a través de la agencia libre. Sin embargo, esa nueva posibilidad también conlleva un posible competidor por sus servicios.

Los Miami Dolphins obtienen competencia por Malik Willis

Después de que los Miami Dolphins contrataron al vicepresidente de personal de jugadores de los Packers, Jon-Eric Sullivan, como su gerente general, El equipo ha sido vinculado con el mariscal de campo de los Packers, Malik Willis.quien se convertirá en agente libre. La especulación solo creció después de que Miami contratara al coordinador defensivo de Green Bay, Jeff Hafley, como su nuevo entrenador en jefe.

Respecto a Willis, los Dolphins recibieron malas noticias ya que pueden tener competencia para él. ESPN Jeremy Fowler escribió: «Dos equipos que estaré observando para perseguir a Malik Willis, si pueden encontrar a alguien que se haga cargo de sus actuales mariscales de campo, son los Cardenales y delfines. Los vínculos son obvios: el nuevo gerente general de los Dolphins, Jon-Eric Sullivan, y el entrenador Jeff Hafley obtuvieron una ventaja sobre Willis de Green Bay, y el nuevo entrenador de los Cardinals, Mike LaFleur, puede obtener un conocimiento íntimo del juego de Willis a través del hermano de LaFleur, Matt”.

Los Cardinals se encuentran en una situación similar a la de los Dolphins, ya que también quieren rescindir el contrato de su costoso mariscal de campo, Kyler Murray. Fowler también añadió que anteriormente había esperado que marrones perseguir a Willis, pero parece que el nuevo entrenador en jefe, Todd Monken, intentará construir alrededor de Shedeur Sanders.

La agencia libre de Malik Willis

Debido a la falta de mariscales de campo disponibles en el mercado abierto, Willis puede tener un precio alto a pesar de su falta de tiempo de juego en el NFL. Miami es actualmente el equipo con el cuarto menor espacio salarial en la NFL. Desafortunadamente para los Dolphins, se proyecta que Arizona tendrá más de $40 millones en espacio salarial disponible esta temporada. según OverTheCap.

Los Dolphins liberarán un espacio sustancial en el tope salarial una vez que liberen a Tyreek Hill, y determinar qué hacer con Bradley Chubb y Tua Tagovailoa. El equipo podría optar por ser creativo con el contrato de Willis y recargarlo, haciéndolo más fácil para el equipo en la temporada 2026.