Los Dolphins cortaron lazos con el entrenador antes de la MNF

El Delfines de Miami Se encuentran en medio de su mejor racha de la temporada, ya que han ganado cuatro partidos seguidos. Eso no impidió que el equipo despidiera a uno de sus entrenadores. El columnista del Miami Herald, Barry Jackson, informó que el Los Dolphins se han separado del entrenador de apoyadores externos (OLB) Ryan Cuervo.

Crow se unió a los Dolphins en 2024. Se había desempeñado como entrenador de la OLB en Tennessee antes de su llegada a Miami. El técnico se encontraba de baja desde el 28 de agostotras las acusaciones de que había empujado e intentado abofetear a su novia. Posteriormente se retiraron los cargos, pero se quedó de permiso. Después de su arresto, el entrenador en jefe Mike McDaniel dijo: «Ha sido puesto en licencia indefinida. Las acusaciones las tomamos extremadamente serias. Desde el punto de vista de la organización, desde culpable hasta inocente, la regla número 1 para nuestro equipo es proteger al equipo. Y esa fue violada».

El entrenador en jefe Mike McDaniel aún no se ha pronunciado sobre el despido de Ryan Crow.

Unidad OLB de los Miami Dolphins

Desde que Ryan Crow fue puesto de licencia, el asistente defensivo senior Sean Ryan ha estado a cargo de la unidad. La unidad de apoyadores externos actualmente contiene: Bradley Chubb, Chop Robinson, Matthew Judon, Cameron Goode y Andre Carter.

Bradley Chubb es el líder de la unidad, tanto en términos de veteranos liderazgo y juego en el campo. Es el líder del equipo con 6,5 capturas. Además, es capitán del equipo por primera vez en su mandato con los Miami Dolphins. Chop Robinson es la estrella prometedora con mayor potencial. Destacó como novato con 6 capturas, antes luchando este año. Ha venido fuerte últimamente ya que registró 2.5 capturas en los dos juegos anteriores.

La unidad de apoyadores externos también perdió los servicios de Jaelan Phillips durante el año. La ex selección de primera ronda fue traspasado por los Dolphins a Filadelfia a cambio de una selección de tercera ronda. Iba a ser agente libre después del año y con el equipo firmemente fuera del panorama de los playoffs, decidieron que era mejor invertir en el futuro. Phillips terminó su carrera con los Dolphins con 26 capturas en 55 juegos.

Judon fue el último fichaje de Miami en la posición, ya que firmó el 19 de agosto. El cuatro veces seleccionado al Pro Bowl aún no ha registrado una captura como miembro de los Dolphins a pesar de aparecer en 12 juegos esta temporada. Debido a la licencia de Ryan Crow, Judon solo pudo trabajar con él durante poco más de una semana.

Fútbol del lunes por la noche contra Pittsburgh

Es imposible cuantificar qué efecto tiene en la moral del equipo el arresto de un entrenador y su posterior suspensión. Sin embargo, esta no es una situación nueva para el equipo. Llevan todo el año sin los servicios de Ryan Crow. En todo caso, que los Dolphins dejen ir a Crow significa que la situación finalmente seguirá su curso debido y Miami tomó una decisión sobre el entrenador.

Por ahora, el equipo debe centrarse en vencer a Pittsburgh como visitante. Tienen la oportunidad de alcanzar .500 por primera vez este año y tendrán que llegar duras condiciones el lunes por la noche de fútbol.