Los Dolphins añaden QB del Salón de la Fama al personal en función de asesoramiento

En medio de lo que podría ser una búsqueda prolongada de una nueva estabilidad en el puesto de gerente general, el Dolfinos Recurrió a una fuente inusual para ayudar con el proceso.

De acuerdo a varios informesLos Miami Dolphins están contratando al mariscal de campo del Salón de la Fama, Troy Aikman, para ayudar a supervisar la búsqueda de un nuevo gerente general.

Los Dolphins contratarán a Troy Aikman como consultor en su búsqueda de gerente general, dice una fuente @NFLonCBS . Aikman tendrá una capacidad de asesor y aportará el conocimiento adquirido en su carrera en el Salón de la Fama y en sus años yendo de equipo en equipo en toda la liga como locutor.

Esto se produce en medio de una gran agitación dentro de la organización como Tua Tagovailoa Fue enviado a la banca y parecía como si el rumbo general de la franquicia no tuviera rumbo.

Esta también es una noticia interesante considerando la cantidad de tiempo que ya ha pasado desde el despido del ex gerente general Chris Grier. Esa decisión ocurrió en Halloween después de que los Dolphins comenzaran la temporada 2-7. Sin embargo, la inusual decisión del dueño del equipo, Stephen Ross, de retener a Mike Mcdaniel como entrenador en jefe puede haber complicado su proceso de toma de decisiones.

Dijo Ross sobre el despido, «Queda mucho fútbol por jugar y todos necesitamos luchar aún más duro… Siempre he estado y sigo comprometido a construir un equipo ganador que compita consistentemente por campeonatos. Nuestro desempeño en el campo y nuestro proceso de formación de equipos no han sido lo suficientemente buenos. No hay excusas. Te mereces un equipo con calibre de campeonato del que puedas estar orgulloso».

El papel de Aikman plantea dudas sobre la dirección de Miami

Si bien no está claro si Aikman será simplemente un consultor o será parte integral de la operación de contratación, no está claro, sin embargo, su puesto será temporal. Según se informa, él mismo estaba considerando convertirse en gerente general, pero no es candidato para el puesto de los Dolphins.

Si bien los Dolphins ciertamente se han recuperado desde su pésimo comienzo, este es otro año consecutivo en el que verán los playoffs desde la barrera. Si bien muchos fanáticos quedaron algo satisfechos con el despido de Grier, es el entrenamiento de Mcdaniel el que dejó mucho que desear. En cuatro temporadas con los Fins, Mcdaniel sólo tiene un récord general de 35-2, habiendo llevado a los Fins a los playoffs sólo dos veces.

Es por eso que la incorporación de Aikman al personal es muy intrigante. Uno podría pensar que su experiencia como personalidad de los medios ciertamente podría ayudar. Después de todo, sus 25 años de experiencia como analista de color para ESPN durante sus transmisiones de Monday Night Football ciertamente le dan notoriedad y renombre en la liga. Aún así, muchos se preguntan cómo continuarán los Dolphins con este proceso.

Desesperación o innovación: lo que esto significa para el futuro de los delfines