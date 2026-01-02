Los Dodgers reciben una actualización positiva sobre Kyle Tucker en medio de un mercado lento

El Dodgers de Los Ángeles una vez más podría conseguir al mejor agente libre disponible.

Los Ángeles ha ganado la Serie Mundial en temporadas consecutivas. Pero a pesar de eso, el equipo seguía buscando mejorar. Entonces, los Dodgers han sido vinculados a Kyle Tucker. Con el toletero aún sin firmar, el equipo recibió una actualización positiva.

Grandes Ligas El informante Jon Heyman de The New York Post insinuó que Tucker posiblemente firmaría un contrato a corto plazo con los Dodgers.

«El agente libre número uno indiscutible no ha despertado muchos rumores desde que fue visto recorriendo la hermosa casa de primavera de los Azulejos en Dunedin. Toronto, que firmó el contrato más grande hasta ahora (Dylan Cease, $210 millones) y lidera el gasto este invierno, debería ser atractivo debido a su excelente equipo y su ubicación de primavera cerca de la casa de Tucker en Tampa», Heyman escribió en un artículo del New York Post el jueves.

“Si bien es posible que no alcance las primeras predicciones de $ 400 millones después de su típicamente excelente temporada estadística, pero en última instancia insatisfactoria, con el Cachorros. La estrella polivalente aún debería valer más de 300 millones de dólares según acuerdos y competiciones anteriores. Pero si no le importa reiniciar, los Dodgers podrían convertirse en una opción para un AAV alto y a corto plazo”.

Si el acuerdo a largo plazo no está disponible para Tucker, Heyman cree que abre la puerta para un acuerdo a corto plazo con un AAV alto con los Dodgers. Podría ser un movimiento similar al que hicieron los Dodgers con Michael Conforto, pero esa firma no funcionó.

Tucker es cuatro veces All-Star de la MLB.

Dodgers abiertos a un acuerdo a corto plazo con Tucker

Los Ángeles no fue considerado un favorito para Tucker debido al hecho de que se esperaba que el toletero firmara un lucrativo contrato a largo plazo.

Sin embargo, dado que el mercado de Tucker se mueve lentamente, los Dodgers podrían volver a estar en la pelea. El 9 de diciembre, los expertos de la MLB Ken Rosenthal y Katie Woo de The Athletic revelaron que los Dodgers solo están interesados ​​en Tucker en un acuerdo a corto plazo.

«Es poco probable que Los Ángeles le ofrezca a Tucker un contrato de seis o siete años. Según una persona familiarizada con los planes del equipo», los expertos escribió. «El club, sin embargo, aceptaría un contrato más corto de tres a cuatro años con un alto valor promedio anual. Similar al que consiguió Alex Bregman la primavera pasada cuando firmó un contrato de tres años y $120 millones con el Medias Rojas de Boston.”

Dado que Tucker aún no ha firmado, parece que los Dodgers están de vuelta en la mezcla para conseguir al bateador estrella. Si lo hacen, su plantilla sería mucho mejor.

Los Ángeles no esperaba ser agresivo

La firma de Tucker por parte de los Dodgers sería un revuelo que no muchos en la liga esperaban.

Después de ser uno de los equipos más agresivos en las últimas dos temporadas bajas, se informó que los Dodgers no serían compradores importantes esta temporada baja. El gerente general Brandon Gomes incluso insinuó que el equipo tendrá una temporada baja más tranquila.

«Al ser agresivos durante las últimas dos temporadas bajas, tenemos un núcleo muy, muy bueno», dijo Gomes. dicho. «Así que continuamos afinando y observando cuáles son las debilidades en la plantilla y tratando de abordarlas… Estamos siendo muy específicos en quién salimos y buscamos adquirir. Creo que eso es cierto en todos los ámbitos, sin muchos agujeros evidentes».

Sin embargo, si los informes de Tucker son precisos, bien podría ser otra temporada baja agresiva para los Dodgers.