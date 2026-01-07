Los Dodgers reciben noticias importantes sobre Kyle Tucker en medio del vínculo entre los Mets y los Azulejos

El bateador agente libre Kyle Tucker aún no ha firmado con ningún Grandes Ligas equipo, y eso podría ser un buen augurio para el Dodgers de Los Ángeles. Tucker es probablemente el mejor jugador en el mercado de agentes libres, pero no tiene tiempo para hacer cola para pagar lo que él y su equipo exigen.

A medida que pasan los días, es posible que Tucker deba reevaluar sus demandas, lo que podría beneficiar a los equipos que han sido pacientes en su frente.

Es el 6 de enero. informó el ex gerente general de la MLB, Jim Duquettecitando una fuente de la liga, que el Mets de Nueva Yorklos Dodgers y los Azulejos de Toronto son los pretendientes más agresivos de Tucker. Nada parece inminente, pero hay una clara brecha entre ellos y los otros equipos supuestamente interesados.

Si los Dodgers pueden conseguir a Tucker al precio que piden, cubriría una necesidad en los jardines. Si bien los jardines son un punto débil para los actuales campeones consecutivos de la Serie Mundial, no es suficiente para gastar de más. Sin embargo, si Los Ángeles siente que el precio se ajusta a su presupuesto, claramente pueden lanzarse a conseguir el primero. Cachorros de Chicago jugador.

¿Deberían los Dodgers preocuparse por los Mets por Kyle Tucker?

El 5 de enero, Will Sammon de The Athletic apareció en “Baseball Night in New York” de SNY. “ para compartir si los Mets son un serio pretendiente para Tucker.

“Sospecharía que [Tucker is] la joya de la corona de esta clase de agentes libres, y probablemente tenga otras opciones que pueden ser mejores, “ Sammon dijo. “Ya veremos, porque [the Mets are] Siempre estarán al acecho, siempre se quedarán, vigilarán a los muchachos y tienen los recursos para hacer las cosas muy interesantes”.

Además, Sammon dio una actualización sobre el interés de los Mets en Cody Bellinger.

«Lo comprobarán y, si este mercado no es lo que él quiere, podrían intervenir», añadió Sammon. “Según tu punto, Sal, podrían ser ese equipo que utiliza esos recursos de Steve Cohen a su favor y dicen: ‘Oye, aquí tienes una oferta más corta, pero el AAV, el valor promedio anual, los dólares, va a ser bastante alto’. A veces eso atrae a los chicos”.

¿Dónde representan los Azulejos a Kyle Tucker?

En cuanto al otro equipo en lo que parece una carrera de tres caballos, los Azulejos, una fuente cree que mientras Toronto tener Tenía interés en Tucker, el principal pretendiente del jardinero son los Mets.

“En un momento, los Azulejos parecían el mejor candidato para darle a Kyle Tucker un contrato a largo plazo”, dijo Ben Nicholson-Smith. el 5 de enero durante una aparición en Sportsnet 590 The Fan. “Ahora, yo diría que son los Mets porque, si miras el roster de los Mets, tienen a Tyrone Taylor como titular en un lugar de los jardines en su proyección.

«Tienen a Carson Benge, tuve que comprobar ese nombre, comenzando en uno de sus otros puestos de jardín. Así que, claramente, los Mets necesitan agregar un jardinero. Kyle Tucker está ahí; los Mets gastan como nadie más».

Los Dodgers ya abordaron una debilidad en su equipo, que era el papel de cerrador, con la incorporación de Edwin Díaz. Además, parece que su paciencia está abriendo la puerta para abordar otro punto débil. Si pueden salir con Díaz y potencialmente Tucker, un triplete definitivamente está en las cartas para Los Ángeles.