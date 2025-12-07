Los Dodgers reciben actualización negativa sobre los planes de temporada baja

El Dodgers de Los Ángeles Por lo general, se les considera el “matón de la cuadra” cuando se trata de la temporada baja y gastan más que todos los demás equipos de la MLB. Después de ganar títulos consecutivos de Serie Mundial, todos los ojos están nuevamente puestos en Los Ángeles para ver qué adiciones notables harán este invierno.

Resulta que, después de ganar dos Clásicos de Otoño consecutivos, la lista de cosas que necesitan los Dodgers es bastante corta. Tienen tres de los mejores jugadores de posición del béisbol, la mejor rotación inicial y varios relevistas que ya ganan más de 50 millones de dólares. Un nuevo informe indica que Los Ángeles podría estar bastante tranquilo esta temporada baja.

¿Qué harán los Dodgers de Los Ángeles esta temporada baja?

Probablemente esta sea una muy buena noticia para el resto de la MLB, pero no se espera que los Dodgers entren en ninguna guerra de ofertas con los mejores agentes libres esta temporada baja. según Bob Nightengale.

Algunos de los principales agentes libres que podrían interesar a los Dodgers son Kyle Tucker, Cody Bellingery Edwin Díaz. Los únicos elementos en la lista de deseos de los Dodgers incluyen un cerrador potencial y un jardinero izquierdo.

Ahora bien, este informe no significa que los Dodgers no vayan a gastar nada; simplemente significa que podrían buscar opciones más baratas para llenar sus huecos. Un nombre que me viene a la mente es Harrison Badersi el Filis no pueden retenerlo.

Las reuniones de invierno de la MLB comenzarán esta semana y será interesante ver qué jugadores aparecen en los rumores de los Dodgers. Los Ángeles también estaría involucrada Roberto Suárezquien costaría significativamente menos que Edwin Díaz.

Los posibles agentes libres y objetivos comerciales de los Dodgers

Este informe de Nightengale es, por supuesto, totalmente especulativo. Andrew Friedman y el resto de la directiva de los Dodgers han sido el grupo más inteligente de la MLB y lo han llevado a tres títulos de Serie Mundial desde 2020.

Algunos de los objetivos comerciales del equipo incluyen jardineros. Steven Kwan y Wilyer Abreu. El nombre de Teoscar Hernández también surgió en posibles rumores de intercambio, pero eso probablemente no ganará mucha fuerza ya que no hay manera de que Los Ángeles piense en moverlo en este momento.

Los Ángeles tiene un sistema agrícola cargado y, de manera realista, podría realizar casi cualquier intercambio que deseen.

En cuanto a los objetivos de agentes libres que los Dodgers pueden perseguir, agregar jugadores como Kyle Tucker y Cody Bellinger podría ser demasiado costoso, incluso para los Dodgers. Las opciones de jardín de bajo costo incluyen a Harrison Bader, Mike Tauchmany Adolis García.

Pero en lo que respecta a la MLB, probablemente sea mejor que Los Ángeles no acapare a todos los grandes jugadores.

