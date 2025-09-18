Los documentos virales de LHKPN se convierten en una envoltura de Bawang, KPK: No nuestra impresión





Yakarta, Viva – Viral en las redes sociales muestra un documento informe activos riqueza Organizador estatal (LHKPN) que es una envoltura de cebollas.

La carga viral circuló en las redes sociales de Facebook. En una carga, un documento que lleva la Comisión de erradicación de la corrupción (KPK) quien está desactualizado.

También se vio que el documento mostraba un informe de riqueza que muestra la propiedad del terreno y el área de construcción de 612 metros cuadrados. El valor de los informes se llama RP612 millones.

«Compre cebollas, obtenga la envoltura de documentos KPK», dijo la información de carga.

Respondiendo a eso, el portavoz de KPK (portavoz), Budi Prasetyo enfatizó que los documentos virales en las redes sociales no fueron imprimidos por el KPK.

«Nos aseguramos de que no sea un documento impreso del KPK», dijo Budi el viernes 19 de septiembre de 2025.

Budi explicó que cada funcionario estatal tenía que completar sus propios datos familiares y de propiedad en el proceso de informes de LHKPN. Luego, los datos solo se enviarán al KPK como una forma de informes.

«Es muy probable que el documento proveniera de allí, porque de hecho, el KPK nunca había imprimido documentos LHKPN, pero el periodista podría descargar e imprimir el documento», dijo Budi.

Budi hizo un llamamiento a toda la comunidad para que no abusara de los datos de LHKPN. También preguntó a todos los funcionarios estatales que querían informar LHKPN con más cuidado.

«Y no permita que estos datos personales sean mal utilizados por partes irresponsables», concluyó.

