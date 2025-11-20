Los documentales iraníes dominan los premios IDFA y el director del festival habla sobre películas políticas

Dos películas iraníes han sido coronadas como las principales ganadoras de la 38ª edición del IDFA“A Fox Under a Pink Moon” de Mehrdad Oskouei se llevó el premio a la Mejor Película en la Competencia Internacional y “Past Future Continuous” de Morteza Ahmadvand y Firouzeh Khosrovani ganó el premio a la Mejor Película en la Competencia Envision. Otros ganadores incluyen “My Word Against Mine” de Maasja Ooms y “Paikar” de Dawood Hilmandi, que ganaron Mejor Película Holandesa y Mejor Ópera Prima, respectivamente.

Ha sido un año de cambios en IDFA, con la jefa del Fondo IDFA Bertha, Isabel Arrate Fernández, que asumió el cargo de directora artística de IDFA. Horas antes de la ceremonia de premiación, el veterano ejecutivo todavía camina alegremente por los laberínticos pasillos de la sede del festival, el Teatro Internacional de Ámsterdam. “Estoy llena de energía”, dice. Variedad. La gente se sorprende de que siga en pie”.

Aún así, ha sido una misión desafiante asumir IDFA, el festival de documentales más importante del mundo, durante una época de crecientes tensiones políticas que han catapultado el cine documental a un constante estado de emergencia. La selección del festival de este año estuvo marcada por varias películas que abordan las crisis sociopolíticas actuales, como la guerra en Ucrania y Gaza, como “Silent Flood” de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk y “El payaso de Gaza” de Abdulrahman Sabbah, así como documentales que abordan la creciente desconfianza en los principales medios de comunicación, como “Cover-Up” de Laura Poitras y Mark Obenhaus y los problemas que rodean la creciente popularidad de la inteligencia artificial, como en Marc «Sinceridad sintética» de Isaacs.

“Lo que estoy viendo es que hemos podido crear un espacio para un diálogo significativo y conversaciones que no son unidimensionales”, dice Arrate Fernández, cuando se le pregunta cómo navega en tiempos políticos tan sensibles. «En momentos como los que estás describiendo, el camino a seguir es crear este espacio donde puedan tener lugar conversaciones, donde las personas sean desafiadas, aún más considerando los últimos dos años y lo que ha pasado IDFA como organización. Espero poder seguir construyendo sobre eso».

Y al “considerar los últimos dos años”, el director del festival se refiere a los desafíos que enfrenta el festival desde que estalló la guerra en Gaza. En 2023, el evento holandés enfrentó un gran escrutinio después de que manifestantes pro palestinos subieran al escenario durante su ceremonia de apertura con un eslogan visto como un canto de liberación para los palestinos, pero visto como una expresión de hostilidad por parte de quienes apoyan a Israel. Siguió una inmersión en aguas turbias, y los cineastas se retiraron del festival mientras el equipo intentaba navegar en un clima político complicado apenas cinco semanas después de los acontecimientos del 7 de octubre.

Lo que sucedió en 2023 llevó a la entonces directora artística del IDFA, Orwa Nyrabia, junto con Arrate Fernández, la ex directora de Sundance Tabitha Jackson y la directora ejecutiva del Fondo Árabe para las Artes y la Cultura, Rima Mismar, a organizar un simposio para discutir cómo los festivales y las instituciones culturales pueden dar cabida a las protestas y los debates. Los resultados del simposio acaban de ser publicados por el IDFA.

“Creo que es muy importante en toda comunicación y, en general, para mí en este rol, tener en cuenta a los demás, sentir y mostrar empatía”, añade sobre cómo maneja los matices del panorama actual. «Lo que no significa necesariamente que cambiará mi posición, pero, al tener eso en cuenta, también te hace tener cierto cuidado con cómo dices las cosas y cuándo las dices. Creo que es importante ser honesto, ser transparente, tener conversaciones que sean difíciles y nombrar las cosas como son».

Volviendo a los premios, Arrate Fernández señala que, a pesar de que los dos principales ganadores son iraníes y de la fuerte presencia del país en el festival este año, todos los jurados «toman decisiones independientes». “Las películas son muy diferentes en la forma en que exploran el lenguaje cinematográfico y las historias que cuentan, por lo que, si quitamos la nacionalidad o el país de producción, también podemos ver dos obras impresionantes”.

“Pasado Futuro Continuo”, cortesía de IDFA

El jurado del Concurso Internacional elogió a la protagonista de “Un zorro bajo una luna rosa” por “su energía radiante”. «Esta empoderadora colaboración entre una cineasta establecida y una joven artista nueva le permite reclamar su identidad en medio del exilio y la violencia doméstica, florecer a pesar de la represión y encontrar consuelo a través de la creación. Un autorretrato que es testigo del crecimiento de una artista afgana cuyo trabajo seguirá resonando», añadió el jurado.

En cuanto a la ganadora del concurso Envision, “Past Future Continuous”, el jurado dijo que fue una decisión unánime para una película donde “la forma eleva el tema a otro nivel”. «Los autores inventaron y establecieron una realidad donde la experiencia cinematográfica ofrece una verdad emocional», continúa el comunicado. La película se presenta como un experimento cinematográfico inusual y conmovedor que reúne varias líneas de reflexión: la diáspora, el exilio, la repetición histórica y la memoria personal”.

Lista completa de ganadores de IDFA a continuación: