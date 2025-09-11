Los dobles masculinos son la esperanza de Indonesia en el campeonato de tenis mundial masculino

VIVA -El sector de dobles masculinos es nuevamente la base principal de Indonesia en la Serie de Campeonato Mundial de Tenis de Amman. Esa esperanza surgió después de dos singles masculinos, Muhamad Rifqi Fitriadi y Lucky Candra Kurniawan tuvieron que ser eliminados antes.

El campeonato que luchó por un premio total de 30 mil dólares estadounidenses prácticamente deja las oportunidades de Indonesia en dos números. Hay dos parejas que aún sobreviven, a saber, Christoper Rungkat/Muhamad Rifqi Fitriadi y Ethan David Zapp/Anup Bangargi.

Indonesia ha lanzado cuatro dobles: Lucky Candra Kurniawan/Tegar Abdi Satrio Wibowo, Christoper Rungkat/Muhamad Rifqi Fitriadi, Ethan David Zapp/Anup Bangargi y Renaldi Aqila Salim/Michael Dylan Jimenez. Sin embargo, solo las dos primeras parejas lograron calificar para la ronda de 16.

Compite en el Nusa Dua Dua Field, Bali, Christhoper Rungkat, que ahora se está enfocando en jugar dobles guiando con éxito a Rifqi para ganar la victoria inaugural sobre Parth Aggarwal/Alexey Alehchev. Después de tener dificultades en el primer set, los dos cerraron el partido con un puntaje de 7-5, 6-1.

Manto tiempo no apartado y recién recuperado de la enfermedad hizo que Christo admitiera que esta pelea no fue fácil. Sin embargo, el rendimiento convenció a Rifqi a través del servicio y el golpe de tierra para ayudar a la pareja indonesia a ir sin problemas.

Mientras que Rifqi afirmó ser un dueto muy cómodo con sus mayores. «Me siento muy cómodo para asociarme con personas mayores, para poder mostrar la mejor actuación hoy», dijo.

Otra esperanza vino de Ethan David Zapp, que fue emparejada con Anup Bangargi. Eligieron una victoria dramática sobre Ajay Malik/Yas Yadav de la India con un puntaje de 4-6, 6-3, 10-7.

Desafortunadamente, el afortunado movimiento de Candra Kurniawan/Tegar Abdi Wibowo debe detenerse después de perder 2-6, 6-4, 12-14 de Aggarwal/Aleshchev. Un destino similar fue experimentado por Renaldi Aqila Salim/Michael Dylan Jiménez, quien perdió 4-6, 4-6 ante Joao Grace/Diogo Moraes de Portugal.

En el número de solteros masculinos, Indonesia no puede colocar representantes en las fallas de cuartos. Rifqi Fitriadi perdió ante la segunda semilla Max Basing (Inglaterra) 3-6, 2-6 en 1 hora 45 minutos.

Mientras tanto, la suerte Candra Kurniawan, que había tenido un desempeño impresionante con tres victorias desde la ronda de clasificación, finalmente cayó en la segunda ronda. Fue derrotado por Alexander Klincharo 4-6, 5-7.