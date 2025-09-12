Los dobles masculinos indonesios avanzan a la final del campeonato de tenis mundial masculino

VIVA – Dobles de los hombres indonesios esperanza, Christopher Rungkat y Muhammad Rifqi Fitriadi, a solo un paso para ganar el título en la serie VII del Campeonato Mundial de Tenis de Amman, que tuvo lugar en Nusa Dua, Bali.

Ambos lograron garantizar el boleto final después de desempeñarse brillantemente en las finales y semifinales de cuartos de tiempo celebrados el viernes 12 de septiembre de 2025.

A pesar de que no se ha emparejado durante mucho tiempo, Christo y Rifqi en realidad muestran una cohesión extraordinaria. Comenzaron los pasos derrocando la segunda semilla, Yi Jui Lo/Grigoriy Lomakin. Jugando sólido, la pareja anfitriona ganó dos sets directos con un puntaje de 6-3 y 6-1.

Rifqi que ocupa la posición correcta parece agresiva a través del servicio duro, mientras que Christo no es menos apremiante con la acción de voleibol rápida frente a la red. La combinación hizo que los oponentes de China Taipei y Kazajstán no se movieran.

El rendimiento convincente continúa en las semifinales. Frente al dueto portugués, Joao Graca/Diogo Moraes, Christo/Rifqi Reap 6-3, 7-6 (7).

El partido fue feroz, especialmente en el segundo set cuando el oponente intenta cambiar el patrón del juego con un tempo lento y sobreviviente. Pero la experiencia de Christo y la determinación de Rifqi les permiten superar la presión.

Después del partido, los dos elogiaron el rendimiento del otro. «Me siento cómodo porque Rifqi puede construir un rally largo. Eso me permite terminar con voleibol frente a la red», dijo Christo.

Mientras que Rifqi afirmó, la motivación de Christo fue la clave. «Me atrevo a colisionar el golpe de tierra porque Christo siempre me da plena confianza», dijo.

En la final, la pareja indonesia desafiará a Mitsuki Wei Kang Liong/Koki Matsuda de Japón, quien se clasificó después de deshacerse de la primera semilla de la India, SD Prajwal Dev/Nitin Kumar Sinha, con un puntaje de 6-3, 6-7 (8), 10-2.

Mientras tanto, en el sector individual masculino, Superior también domina. Jugador de tenis Inglaterra, Max Basing, tardó casi dos horas en deshacerse de Alexander Kllarov (Nueva Zelanda) con un puntaje de 7-5, 6-4. La base se enfrentará a representantes indios, la escuela primaria Prajwal Singh en las semifinales.

La segunda semilla, Arthur Weber, también subió a los cuatro primeros después de que su oponente, Kazuki Nishiwaki de Japón, se vio obligado a retirarse debido a lesiones al rezagarse de 3-6.