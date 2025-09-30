Los disturbios del conductor de Ojol a menudo se usan como un mensajería de drogas a través de características de paquetes instantáneos, pidiendo protección cuando un reportero

Yakarta, Viva – Polda Metro Jaya planea proporcionar bonos a los taxistas de motocicletas en línea (ojol) informar actos criminales. Con respecto al discurso, el para conductor en su lugar expresó ansiedad.

Afirmaron ser a menudo el objetivo del modo de circulación de narcóticos a través de servicios de mensajería instantánea sin conocer el contenido paquete que trajo.

Muhammad Nur (28), conductor de Ojol, admitió que el programa de participación conductor Mantener la seguridad de la ciudad es básicamente buena.

Ilustración de los taxistas de motocicletas en línea. Foto : Entre fotos/M Risyal Hidayat

Sin embargo, enfatizó el gran riesgo que los conductores a menudo enfrentan, uno de los cuales estaba atrapado en el transporte de productos ilícitos.

«La pregunta es, ¿somos el que registra e informa para estar protegidos?» Dijo Nur, martes 30 de septiembre de 2025.

Nur dio un ejemplo, el área de SCBD, South Yakarta, todavía es vulnerable a las rutas de circulación drogas a través de la aplicación de entrega.

Dijo que ya había varios casos de conductores de Ojol que tomaban paquetes instantáneos en el área de SCBD, pero en el medio del camino se interceptó y resultó ser metanfetamina.

«Como en SCBD, todavía hay quienes difunden narcóticos a través de Ojol, como Mesen expresar Pero los contenidos son narcóticos. Ya hay dos personas conductor quien lo experimentó. Afortunadamente no son cuestionados porque hay evidencia de la solicitud «, dijo.

Nur reveló que estos disturbios se discutieron ampliamente en los grupos comunitarios de OJOL. Los conductores esperan que si está involucrado como socio policial al informar un delito, el estado también ofrece una garantía de protección legal para ellos.

«Yo, como Ojol, realmente está de acuerdo con este programa, porque en el camino a menudo hay eventos inesperados. Pero no nos dejes ser víctimas o incluso sacrificados», agregó Nur.

