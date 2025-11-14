Los directores hablan de la importancia de los documentos breves antes de la noche de inauguración de IDFA

El Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam de este año (IDFA), que tendrá lugar en la ciudad holandesa entre el 13 y el 23 de noviembre, se abrirá con una selección de cortos documentales como una forma de “mostrar la creatividad y el alcance artístico del cortometraje documental”.

La selección de cortos de apertura incluye “As I Lay Dying” de Mohammadreza Farzad y Pegah Ahangarani; “Memoria que se cruza” de Shayma’ Awawdeh; y “Felicidad” de Firat Yücel. La directora artística Isabel Arrate Fernández, que se dirige a su primera edición en el cargo después de que Orwa Nyrabia dejara el cargo a principios de año, dijo en un comunicado que el equipo de programación cree que “la selección de películas marca la pauta para un festival que explora grandes temas del presente, que deja espacio para nuevas voces, formas frescas y perspectivas inesperadas”.

Los tres cortometrajes, a pesar de variar mucho en su enfoque, abordan temas de malestar sociopolítico, una abrumadora avalancha de noticias angustiosas en las redes sociales y de masas y el tipo particular de dolor que sigue a la guerra y el desplazamiento.

“As I Lay Dying” examina imágenes de vídeo de las protestas del Movimiento Verde de 2009 en Teherán. hablando con VariedadEl dúo dice que comenzaron a ver las imágenes en 2020, casi una década después de los eventos, cuando finalmente sintieron que había “suficiente distancia” para mirarlos. “Mientras mirábamos, nos encontramos con unas imágenes en las que la persona que sostenía la cámara, aterrorizada por su vida, de repente empezó a correr”, recuerda Farzad. «Estábamos presenciando algo absolutamente puro: imágenes que nunca podrían capturarse en un cine narrativo profesional, y que parecerían casi imposibles incluso en la realización de documentales con un equipo profesional».

Sobre por qué estrenar la película ahora, cinco años después de que el dúo la hiciera por primera vez, los dos dicen que sabían que «la historia siempre se repite». «No imaginábamos que sólo unos meses después de terminar nuestra película, veríamos una vez más, tanto en Irán como poco después en todo el mundo, una nueva oleada de malestar político y social», añade Ahangarani. «Aun así, creemos que las imágenes tomadas con teléfonos móviles por personas comunes y corrientes seguirán revelando en los años venideros verdades profundas y duraderas. Hacer películas de este tipo hoy en día es, quizás, una de las pocas maneras de construir narrativas alternativas y mapear los dolores y luchas del ser humano».

El dúo se sintió “agotado, magullado, golpeado y desgastado” después de ver las imágenes y “revivir la depresión colectiva que se extendió después de esos días”.

El sentimiento le resulta familiar a Yücel, cuyo “Happiness” narra las noches de insomnio de un grupo de activistas mientras siguen las noticias de Palestina y Medio Oriente desde Ámsterdam. «La película evolucionó como respuesta directa a las realidades actuales de genocidio, desplazamiento y extracción capitalista en Palestina, Congo y Sudán», dice el director. «La película nació literalmente de noches de insomnio, no sólo de una persona sino de muchas personas que comparten esta experiencia».

Sobre el formato de “Happiness”, contado íntegramente a través de capturas de pantalla con narración en off, la productora Aylin Kuryel dice que permitió a la película “reorganizar y replantear” lo que ya está sucediendo en un espacio digital. «Esto abre un potencial artístico y político: pensar con las imágenes que encontramos constantemente en lugar de simplemente mirarlas. La persona frente a la computadora no es simplemente un observador pasivo de imágenes de violencia; ya son parte de un deseo colectivo de actuar».

“El agotamiento no es sólo un estado psicológico, es político”, añade el productor. «Proviene de ser abordado constantemente por el poder, de ser testigo constante de injusticias y de que se nos pida que sigamos funcionando como si nada estuviera pasando y, por supuesto, de las diferentes formas de opresión ejercidas sobre las movilizaciones políticas. Pero el agotamiento también contiene una posibilidad: el reconocimiento de que nadie puede actuar solo. Esto es lo que queríamos abordar».

“Memoria que se cruza”, cortesía de IDFA

En “Intersecting Memory”, Awawdeh se dirige directamente a su madre mientras recuerda su infancia en Palestina en el contexto de la Segunda Intifada. Más de dos décadas después, abre una caja de viejas cintas de vídeo para buscar recuerdos de esa época. El proyecto comenzó cuando Awawdeh convirtió las cintas en copias digitales, reconociendo calles y rostros de las personas en la pantalla. “Pero algo más me capturó”, dice. «Recuerdos de la infancia que comenzaron a resurgir al verlos».

“Comencé a buscar imágenes de niños y sus escenas eran numerosas y muy conmovedoras”, añade. «Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía la responsabilidad de contar algo sobre mi ciudad. Quería presentar nuestra narrativa como palestinos, en nuestras voces y nuestras imágenes, tal como la vivimos desde el lugar al que pertenecemos y que llevamos dentro».

Al igual que Farzad y Ahangarani, Awawdeh sintió que la historia se repetía mientras trabajaba en el proyecto. «Comencé a ver este material al mismo tiempo que estalló el genocidio en Gaza, y fue muy difícil. Cuando comencé a trabajar con Mahmoud Ahmad, el editor de la película, que es de Gaza y vive en Bélgica, literalmente me dijo: ‘Nada es diferente'».

Cuando se le preguntó sobre la importancia de que un festival importante como IDFA abra con una selección de cortometrajes, Awawdeh dice que la forma se caracteriza “por una intensidad de sentimiento e idea”. “Elegir tres películas conectadas con nuestra realidad política actual es un paso necesario para afirmar que somos parte de la lucha global contra la opresión y el colonialismo”.

“[It] es un acto radical”, se hace eco del equipo detrás de “As I Lay Dying”. “No es necesario contar todas las historias en detalle; algunos encuentran su significado precisamente en la brevedad. Desde nuestra perspectiva, esta decisión toma partido por el arte, porque el arte nunca se trata de la duración de una narrativa. Estamos genuinamente agradecidos de que IDFA, dejando de lado las consideraciones tradicionales de festivales y gestión, haya elegido defender el arte y el poder de las historias humanas. Les agradecemos no sólo en nuestro propio nombre sino también en nombre de muchos realizadores de cortometrajes”.

Yücel también agradece al festival por su postura política, diciendo que el equipo está feliz de que su película «se proyecte en un año en el que IDFA firmó el boicot cultural contra las instituciones israelíes vinculadas a la militarización. Eventos como este no son sólo espacios para el diálogo cultural; deben ser plataformas donde las personas desafíen activamente tanto a las instituciones como a sus propias mentalidades, presionando por un cambio político y estructural».