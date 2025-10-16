Los directores de ‘Pillion’ y ‘Santosh’ entre los ganadores de los premios BFI y Chanel

Los mundos del cine y la moda se reunieron el jueves en Londres para los premios anuales para cineastas emergentes del Reino Unido que otorga la BFI y Chanel.

Bajo el título oficial “BFI and Chanel Filmmaker Awards: Celebrating Creative Audacity”, los premios 2025 para el talento británico en ascenso fueron elegidos por un jurado compuesto por Tilda Swinton, Edward Enninful y el director ejecutivo de BFI, Ben Roberts.

Los ganadores de este año incluyen al escritor y director Harry Lighton, cuyo primer largometraje “Pillion” se estrenó en Cannes, Sandhya Suri, cuyo primer largometraje narrativo “Santosh” fue la selección oficial del Reino Unido para los Oscar en 2024, y The Neurocultures Collective, formado por Sam Chown-Ahern, Georgia Bradburn, Benjamin Brown, Robin Elliott-Knowles, Lucy Walker, y el artista y cineasta Steven. Eastwood, detrás de la película documental de ficción “The Stimming Pool”, que se estrenó con gran éxito a principios de este año.

Seleccionados por su “audacia creativa y ambición de explorar una nueva dinámica en su práctica”, cada uno de los tres ganadores del premio recibirá un apoyo financiero de £20.000 ($27.000) para ayudarlos a “expandir su trabajo y explorar nuevas ideas, cultivar la co-creación y el intercambio de conocimientos, y ampliar la representación de voces en la comunidad cultural actual”.

Los premios se entregaron en un evento celebrado en el Hotel Claridge’s de Londres donde, junto a los ganadores y el jurado, estuvieron como invitados Imogen Poots, George MacKay, Connor Swindells y uno de VariedadLista de los últimos 10 actores a seguir, Jay Lycurgo.

«Una vez más, lo más destacado del año para mis compañeros del jurado y para mí: un vistazo, no sólo a proyectos fenomenalmente impresionantes logrados, sino, aún más emocionante, a nuevas voces innovadoras que proponen nuevas perspectivas que amplían el panorama cinematográfico y prometen horizontes esclarecedores e inventivos para el futuro», dijo Swinton. «Estamos enormemente orgullosos de este premio y de la oportunidad que nos brinda de ofrecer aliento y apoyo a cada uno de estos artistas claramente originales en lo que estamos seguros es el comienzo del trabajo audaz y nutritivo de su vida».

Roberts añadió: «Estamos encantados de continuar nuestra asociación con Chanel y otorgar estos premios únicos a algunos de los cineastas más brillantes del Reino Unido. Todos los ganadores de este año han realizado películas sorprendentes y conmovedoras, y esperamos que este premio les ofrezca el espacio y la libertad para seguir asumiendo riesgos y ser audaces en los próximos pasos de sus carreras».

Los premios BFI y Chanel Filmmaker Awards se llevan a cabo desde 2022. Los ganadores anteriores incluyen a Kathryn Ferguson (“Nothing Compares”), Savannah Leaf (“Earth Mama”) y Pinny Grylls (“Grand Theft Hamlet”).