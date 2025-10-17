Los días más oscuros aterrizan en el cielo

Cielo ha recogido”cocina: The Darkest Days”, un drama criminal británico protagonizado Nick Morán que llegará al público del Reino Unido e Irlanda luego de un exitoso festival que obtuvo múltiples premios.

El proyecto marca un esfuerzo profundamente personal para el escritor y productor Jason Cook, quien se basó en sus propias experiencias para elaborar una historia que abarca más de una década. Ambientada entre 1981 y 1993, la narrativa narra cómo un adolescente que lucha contra la dislexia y el acoso escolar encuentra su camino hacia el tráfico de drogas, sólo para caer víctima de la dependencia de lo que vende.

Stephen Roach dirigió la película, que une a Moran, conocido por “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” de Guy Ritchie y la franquicia “Harry Potter”, con Tracy Shaw de la famosa “Coronation Street”. Interpretan a los padres del protagonista, con Craige Middleburg (“The Batman”) y Samuel Staite (“Dig Me No Grave”) encarnando al personaje central en diferentes períodos de tiempo. El elenco también cuenta con la intérprete indonesia Elvira Devinamira.

Para Moran, asumir el papel del padre de Cook tenía un peso especial. «Jason Cook es un escritor que lleva sus cicatrices por dentro y por fuera», dijo Moran. «Cuando Jason me pidió que interpretara a su padre en una película tan personal para él, fue un honor y una obligación ayudarlo a llevar su verdad a esta película tan genuina».

Shaw habló de las exigencias emocionales de interpretar a la madre de Cook. «Interpretar a la madre de Jason fue un honor con la responsabilidad de encontrar emociones verdaderas para compartir con la audiencia», dijo. «También fue un placer trabajar con un elenco y un equipo tan fantásticos y tener la oportunidad de conducir un automóvil de los años 80 nuevamente».

El reconocimiento del festival ha sido sustancial. El Festival de Cine Independiente de Londres le otorgó el premio a la mejor película sobre crímenes en 2024, mientras que 2025 trajo los honores de mejor director de los Director Talents Movie Awards y el de mejor director debutante de los London Director Awards. Siguió una nominación a los Premios de la Academia Nacional de Cine.

La atmósfera de época recibe un impulso de la banda sonora, que reúne temas de DJ Luck y MC Neat, The Midnight, Louise Browne y el compositor Gregory Dombrowski, que trabaja en Los Ángeles.

Silent D Pictures de Djonny Chen producida junto con JC Pictures de Cook. La compañía de Chen se ha ganado la reputación de defender material internacional variado, con créditos que incluyen Selección del BFI London Film Festival “High Wire” protagonizada por Isabella Wei, “Finding My Voice” con Michelle Ryan, “Follow The Dark” con James Cosmo y “Before Night Falls”, que se ubicó entre los tres primeros de Indonesia en la taquilla teatral.

Moran destacó la importancia de apoyar el cine independiente local. «Es vital que el público británico apoye películas independientes como ‘Cookster: The Darkest Days'», dijo Moran. “Estas son historias que de otro modo no se contarían y, sin embargo, reflejan las luchas reales de las personas en nuestras comunidades”.

Amazon Prime Video UK actualmente transmite “Cookster: The Darkest Days”, y el estreno en Sky está programado para más adelante en 2025.